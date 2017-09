EU in der Abspaltungsfalle

Video Festnahmen in Katalonien

Video Proteste in Barcelona

Bild Proteste in Katalonien

Raus aus Spanien und hinein in die Unabhängigkeit? Am 1. Oktober wird in Spanien gewählt. Am heutigen Montag demonstrieren viele der ca. 7,5 Mio. Katalanen für die Unabhängigkeit. Eine Stimmungsumfrage in Barcelona.

Am 1. Oktober will die spanische Region Katalonien über seine Unabhängigkeit abstimmen. Die Zentralregierung in Madrid ist dagegen. Nach den Festnahmen katalonischer Politiker gab es wütende Proteste der Unabhängigkeitsbefürworter.

Polizeirazzien und Festnahmen in Gebäuden der Regionalregierung, tausende empörte Unabhängigkeitsbefürworter: In der spanischen Region Katalonien eskaliert ein Konflikt, der auch die EU vor eine schwierige Situation stellt. Sie würde sich am liebsten aus dem hochbrisanten Abspaltungsstreit heraushalten.

Doch der Druck, Position zu beziehen, wird vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober von Tag zu Tag größer. "Eine Anerkennung Kataloniens würde einen schrecklichen Präzedenzfall für die EU schaffen", sagt Dan Dungaciu, Leiter des rumänischen Instituts für politische Studien und internationale Beziehungen (ISPRI). "Alle separatistischen Bewegungen könnten das in der Folge nutzen." Angesichts von Minderheiten in vielen EU-Ländern fürchten mehrere Hauptstädte einen Domino-Effekt. "Das ist eine Bombe, die tickt", sagt Dungaciu. Brüssel schweige deshalb lieber ganz zu dem Thema.

"Wir vertrauen auf die Demokratie"

In der EU wollen sich die meisten zu der sensiblen Frage nur anonym äußern. Die Europäische Union verfolge "den gesamten Prozess mit großer, großer Sorge", sagt eine hochrangige EU-Vertreterin. Letztlich gehe es um eine "interne Angelegenheit" Spaniens. Die Linie der EU hier sei: "Wir vertrauen auf die Demokratie."

Doch in den Mitgliedstaaten wächst die Sorge, dass der Konflikt aus dem Ruder läuft. "Selbst wenn sie im rechtlichen Rahmen handelt, geht die spanische Regierung mit der Lage sehr schlecht um", sagt ein Diplomat. "Die Guardia Civil loszuschicken, um Leute festzunehmen, ist ein sehr schlechtes Signal."

Brüssel gegen Vermittlerrolle

Auswärtiges Amt Angesichts der Proteste gegen die spanische Regierung rät das Auswärtige Amt Besuchern der Region Katalonien zur Vorsicht. "Reisenden wird empfohlen, größere Menschenansammlungen in dieser Zeit zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten", erklärte das Ministerium. Wegen des von der katalanischen Regionalregierung gegen den Willen Madrids angesetzten Referendums sei insbesondere in Barcelona mit weiteren Demonstrationen zu rechnen.

Amadeu Altafaj, Vertreter Kataloniens bei der EU, ist über das Schweigen in Brüssel nach den Razzien vom Mittwoch empört. "Hier geht es nicht nur um Ja oder Nein zur Unabhängigkeit, um die Beziehung zwischen Katalonien und Spanien", sagt er. "Es geht hier um demokratische Standards in der EU." In Katalonien lebten immerhin 7,5 Millionen EU-Bürger, deren Rechte geschützt werden müssten. Das Mindeste sei, dass die EU beide Seiten zu einem "politischen Dialog" aufrufe.

Doch selbst dies will die EU-Kommission nicht. "Wir respektieren die verfassungsmäßige Ordnung Spaniens", lautet ihre Standardantwort. Mit ihr pariert Brüssel auch lauter werdende Rufe nach einer Vermittlerrolle in dem Konflikt.

Prodi-Doktrin von 2004

Die Kommission leitet diese Haltung aus der sogenannten Prodi-Doktrin von 2004 ab. Der damalige Kommissionspräsident Romano Prodi hatte erklärt, ein Gebiet, das sich von einem Mitgliedsland abspalte und unabhängig werde, sei aus Sicht der Union fortan "ein Drittstaat". Die europäischen Verträge würden "vom Tag seiner Unabhängigkeit an auf seinem Gebiet keine Anwendung mehr finden". Diese Doktrin war 2012 fast wortgleich durch Prodis Nachfolger José Manuel Barroso wiederholt worden.

Der heutige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nahm sich vergangene Woche in einem Interview etwas mehr Freiheiten: "Wir haben immer gesagt, dass wir in der Frage den Entscheidungen des spanischen Verfassungsgerichts und des spanischen Parlaments folgen werden", sagte er. Falls es aber "ein 'Ja' zur Unabhängigkeit Kataloniens geben wird (...), werden wir diese Entscheidung respektieren".

Nicht automatisch Mitglied der EU

Kataloniens Vize-Regierungschef Oriol Junqueras wertete diese letzte Äußerung umgehend als Bestätigung für den Kurs der Unabhängigkeitsbefürworter. Die Kommission ist seitdem damit beschäftigt zurückzurudern.

Aber auch Juncker hatte in dem Interview darauf verwiesen, dass ein möglicherweise unabhängiges Katalonien keinesfalls automatisch Mitglied der EU werden könne. "Katalonien wäre dem gleichen Beitrittsprozess unterworfen wie alle Mitgliedstaaten." Beitrittsverhandlungen ziehen sich normalerweise über Jahre - und zu ihrer Eröffnung wäre ein einstimmiger Beschluss nötig. Madrid könnte sie damit im Alleingang blockieren.

Der belgische Politikprofessor Jérémy Dodeigne glaubt, dass die EU Katalonien noch nicht einmal als eigenständigen Staat betrachten wird. "Die EU kann nicht etwas anerkennen, was einer seiner Mitgliedstaaten nicht anerkennt."