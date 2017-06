Sead Kolasinac verlässt wie erwartet den FC Schalke 04 und wechselt zum FC Arsenal in die Premier League. "Ich werde meine Karriere in London beim FC Arsenal fortsetzen", bestätigte der Außenverteidiger. Der Vertrag des 23-Jährigen, der als U19-Spieler vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gekommen war, läuft aus. Schalke erhält wie schon beim Abgang von Joel Matip zum FC Liverpool im Vorjahr keine Ablöse. "Ich war sehr zerrissen. Aber nun habe ich mich entschieden und ich bin es euch schuldig, dass ihr es von mir erfahrt", erklärte Kolasinac in einem offenen Brief an die Fans.