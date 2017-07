Die DFL investiert 1,8 Millionen Euro in den Einsatz des Videoassistenten in der kommenden Bundesliga-Saison. Das erklärte Ansgar Schwenken aus der DFL- Geschäftsleitung auf einem Medientermin anlässlich der Einführung des Videoassistenten, der das Schiedsrichter-Gespann unterstützen soll. "Spieler, Manager und Schiedsrichter freuen sich darauf, dass der Fußball ein Stück weit gerechter wird", sagte Schwenken. Der Videoassistent kam bereits beim Confed-Cup in Russland zum Einsatz. Die Premiere in der Bundesliga gibt es beim Auftaktspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am 18.August.