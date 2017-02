Keuchhusten grassiert in Deutschland

Die Zahl der Keuchhusten-Fälle in Deutschland ist stark gestiegen. Über 22.000 Fälle zählte das Robert-Koch-Institut bundesweit im vergangenen Jahr - 8.000 mehr als noch 2015. Besonders gefährlich ist Keuchhusten für Säuglinge.

Hinter hartnäckigem Husten kann eine hochansteckende Infektion stecken. Doch erst seit 2013 ist Keuchhusten in ganz Deutschland meldepflichtig. So viele Fälle wie 2016 wurden noch nie registriert - das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete 22.119 Fälle. Im Jahr 2013, als die bundesweite Meldepflicht eingeführt wurde, waren es rund 12.600 Patienten, 2015 rund 14.000.

2016 starben drei Babys an Keuchhusten

"Wir sehen hier wahrscheinlich beides: eine Krankheitswelle, aber auch eine zunehmend bessere Erfassung", sagte Wiebke Hellenbrand, Infektionsforscherin am RKI. Impflücken begünstigten Ansteckungen. Besonders gefährlich ist Keuchhusten (Pertussis) für Säuglinge. 2016 starben in Deutschland drei Babys an der Infektion - das sind untypisch viele.

Seit Jahresbeginn wurden bereits 1.554 neue Keuchhusten-Patienten an das RKI gemeldet. Hellenbrand kann nur vermuten, dass die Welle auch mit einem typischen Zyklus des Erregers zu tun hat: In Ostdeutschland werden Pertussis-Infektionen bereits seit 2002 erfasst. Höhepunkte waren die Jahre 2007 und 2012 - die Zeit könnte also wieder reif sein.