von Ulrich Stoll

Auch wenn die NSU-Terroristen wohl als Täter feststehen, sind ihre Verbrechen noch nicht vollends geklärt. Nun gibt es möglicherweise eine neue Spur: Die Terrorgruppe hinterließ beim Mord an Michèle Kiesewetter einen Hinweis. Das geht aus Polizeifotos hervor, die Frontal 21 vorliegen.

Am 27. April 2007, zwei Tage nach dem Mord an der 22-jährigen Polizistin Kiesewetter, fotografierte die Polizei den Tatort eingehend. Auf einem der Fotos ist am Sockel des Backsteingebäudes der Schriftzug "NSU" in schwarzer Schrift zu erkennen. Doch die Ermittler werteten den Hinweis offenbar nicht aus.

Der Name der Terrorgruppe "NSU" wurde erst im November 2011 bekannt, nachdem sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen hatten und eine Bekenner-DVD aufgetaucht war. Auf der bekannte sich der "NSU" auch zum Kiesewetter-Mord.

Schriftzug muss von NSU-Tätern oder eingeweihten Helfern stammen

Auf der anderen Gebäudeseite befindet sich an der Wand ein Metallgitter, auf dem ein weiterer Schriftzug zu erkennen ist. Das Polizeifoto zeigt eine Buchstaben-Kombination, die an das Logo des "NSU" erinnert, das die Terrorgruppe in ihrem Bekennervideo verwendete. Da die Polizeifotos zwei Tage nach dem Kiesewetter-Mord auf der Heilbronner Theresienwiese und nach einer Kranzniederlegung am Tatort aufgenommen wurden, können nur die Täter Mundlos und Böhnhardt oder eingeweihte Helfer der Terrorgruppe die Schriftzüge im April 2007 angebracht haben.

In den Ermittlungsakten findet sich kein Hinweis auf eine Untersuchung der Schriftzüge. Die fehlende Auswertung der Tathinweise wäre eine weitere Panne bei der Aufklärung der NSU-Mordserie.