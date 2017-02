Das duale Ausbildungssystem in Deutschland war immer ein Erfolgsmodell. Aber die Aufteilung „Praxis im Betrieb und Theorie in der Schule“ ist in Gefahr: Denn es mangelt an Lehrlingen.

Jung, selbstbewusst, zuversichtlich? Oder eher jung, ängstlich und verzagt? Wie leben junge Menschen in einer immer unübersichtlich werdenden Welt? Was denken sie über Terror, innere Sicherheit, aufkommenden Populismus, die Zukunft Europas?

Ganz schön viel Holz für eine Generation, die immer mehr unter Druck steht. So habe der Fokus auf Bildung in Deutschland ein System von Gewinnern und Verlierern geschaffen. Ob junge Leute ihren Platz in der Gesellschaft finden, unabhängig werden und Bildungsabschlüsse machen, hänge häufig davon ab, wo sie herkämen, wieviel Geld sie besäßen und welches Geschlecht sie hätten. Zwar sei die Jugendarbeitslosigkeit vergleichsweise gering, es gebe aber häufig nur prekäre Beschäftigungen. Rauschenbach verweist auf Studien, wonach rund ein Fünftel der 14- bis 19-Jährigen und etwa ein Viertel der 20- bis 24-Jährigen von Armut betroffen sind.

Wie aber kann die Politik die "ewig Jungen" unterstützen? Zunächst dürfe die Jugend nicht nur als "Qualifizierungszeit" verstanden werden. Die jungen Leute fühlten sich oft "verzweckt" und als Mensch nicht geschätzt, heißt es in dem Bericht. Dabei dürfe es nicht nur um Schul- und Berufsabschlüsse gehen, so die Kommission. Ebenso wichtig sei die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen: sozial, politisch und ökonomisch. Und sich persönlich frei entwickeln zu können, so dass man mit seinen eigenen Werten und Vorstellungen in Beziehung zu anderen treten kann.

Die Jugend von heute - unselbstständige Nesthocker? "Das ist sicherlich ein Problem", stellt Rauschenbach fest. Aber es ist für ihn kein Zufall, dass junge Erwachsene so lange von den Eltern unterstützt werden und so spät eine Familie gründen. Viele Berufsanfänger etwa bekommen nur befristete Arbeitsverträge mit niedriger Entlohnung. "So verlagern wir die Risiken auf das Jugendalter." Ein Problem, das man sich nicht dauerhaft leisten könne, meint Rauschenbach.

Rauschenbach ist der Vorsitzende einer Sachverständigenkommission, die den 15. Kinder- und Jugendbericht erstellt hat. Ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Konvolut, das alle vier Jahre erscheint. Die aktuelle Ausgabe ist 575 Seiten dick. Im Mittelpunkt: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren. Denn, so eine Kernbotschaft: Die Jugend zieht sich heute bis ins dritte Lebensjahrzehnt.

Was macht die "Generation Y" aus, wer gehört dazu? Was ist in den wichtigen Jahren der "Generation Y" passiert? Wir erklären es im Video.

"20 bis 25 Prozent sind in der Gefahr, abgehängt zu werden, sozial, politisch, ökonomisch. Das können wir uns nicht leisten", konstatiert er. Die gesellschaftliche Spaltung nehme zu. "Wir müssen aufpassen, dass wir eine wesentliche Gruppe nicht verlieren." Schon jetzt sei zu beobachten, dass sich manche an einfache Wahrheiten hielten. Gerade in einer Zeit, in der der Populismus an Fahrt gewinne, müsse deshalb die politische Bildung gestärkt werden.

Es mangelt an demokratischer Bildung

"Demokratie funktioniert nicht naturwüchsig", sagt der Wissenschaftler. "Es reicht nicht, darin aufzuwachsen." Man müsse demokratische Bildung in den Mittelpunkt rücken und nicht nur zum Thema "für ein paar Stunden Schulunterricht" machen. Immer wenige Jugendliche gingen wählen und engagierten sich in Parteien. Zwar gebe es bis zu 30 Prozent Jugendliche, die politisch aktiv seien, die anderen müssten aber auch mitgenommen werden. Dafür bräuchte es Freiräume, in denen sich eine eigene politische Haltung und Position entwickeln könne.

Fehlende Freiräume? In einer Zeit, in der es so viele Möglichkeiten zu geben scheint wie nie zuvor? Genau das ist das Problem: Mit den wachsenden Anforderungen in der Schule, im Betrieb oder an der Uni, steigt der Druck. Ein Beispiel ist die Einführung des Abiturs nach zwölf Jahren, das sogenannte "G8". Dort wird auch am Nachmittag gelernt, und viele Schüler haben das Gefühl, immer weniger Zeit für sich zu haben.

Mehr Freiraum für Jugendliche nötig

Hier müsse angesetzt werden, etwa bei der Kinder- und Jugendarbeit. "Dabei beginnen Freiräume nicht nur 'hinter dem Horizont', um es mit Udo Lindenberg zu sagen“, erklärt Rauschenbach. Auch in der Schule gebe es Möglichkeiten, etwa in der Ganztagsschule bei der Mitgestaltung der außerunterrichtlichen Angebote. Nur wer sich ausprobieren kann, Umwege gehen und Schleifen drehen, kann selbstständig werden und die Gesellschaft mit neuen Ideen und Lebensweisen verändern – so die Botschaft des Berichts.

Die Bundesregierung gibt den Verfassern Recht. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Caren Marks, sagte, sie teile die Einschätzung der Verfasser, dass die Jugend mehr Zeit und Freiräume benötige. Sie dürften nicht den Eindruck einer "Verzweckung ihres Lebens" bekommen, erklärte sie mit Blick auf die beschleunigten Bildungswege. Es gehe im Leben nicht nur darum, in der Arbeits- und Berufswelt zu funktionieren, sondern darum, den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden.

Wie die Politik im Einzelnen die Empfehlungen der Kommission umsetzt, wird sich zeigen. Einen Schritt zu mehr Transparenz ist sie schon mal gegangen: Sie hat ein junges Redaktionsteam der Jugendpresse Deutschland aufgefordert, den Bericht in Kurzform zu bringen. Herausgekommen ist eine Jugendbroschüre, in der sich die 19- bis 29-jährigen Verfasser am Ende fragen: "Sind wir Jugendliche?" Und feststellen: Auf die eine oder andere Weise: Ja.