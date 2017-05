Die Olympia-Macher von Pyeongchang sind im Tauziehen um die Teilnahme der NHL-Profis zu Zugeständnissen bereit. "Was immer sie wollen, wir sind bereit, darüber zu diskutieren", sagte OK-Chef Lee Hee Beom am Rande der Eishockey-WM. "Bis endgültig entschieden ist, haben wir noch Raum zu verhandeln." Die NHL hatte zuletzt entschieden, erstmals seit der Teilnahme ihrer Profis 1998 die Saison im kommenden Februar nicht für die Spiele unterbrechen zu wollen. Der Markt in Südkorea gilt als unattraktiv für die Liga, die allerdings 2022 in Peking wieder ihre besten Spieler schicken will.