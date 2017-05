Die britische Premierministerin May sprach von einem der schlimmsten Anschläge in der Geschichte Großbritanniens. Der Angreifer habe mit "kaltem Kalkül" auf Kinder gezielt und hätte "das größtmögliche Blutbad" anrichten wollen.

Am Mittwoch startet der evangelische Kirchentag zum 500. Reformationsjubiläum in Berlin. Und er beginnt mit Trauer: Beim Eröffnungsgottesdienst soll der Opfer des Anschlags von Manchester gedacht werden. Auch für den Kirchentag wurden die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr verschärft.

"Wir werden die schrecklichen Ereignisse von Manchester in den Eröffnungsgottesdienst aufnehmen", sagte eine Kirchentagssprecherin. Bei dem Selbstmordattentat nach einem Popkonzert waren 23 Menschen getötet worden. Die Berliner Polizei kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen für den Kirchentag nun noch einmal zu überprüfen. Aufgrund der Terrorgefahr gelten ohnehin strengere Sicherheitsvorkehrungen als bei früheren Kirchentagen.

Wegen Reformationsjubiläum: Kirchentag dieses Jahr größer

Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg unter dem Motto "Du siehst mich" dauert bis Sonntag. Das Protestantentreffen steht in diesem Jahr im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums und fällt daher größer und prominenter aus als in der Vergangenheit. Einer der Höhepunkte des Programms ist ein Gespräch zwischen dem früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Brandenburger Tor.

Nach den jüngsten islamistischen Terroranschlägen, darunter am 19. Dezember an der Gedächtniskirche in Berlin, sind die Sicherheitsvorkehrungen beim Kirchentag schärfer als sonst. Bei den großen Veranstaltungen wie dem Auftritt Obamas gibt es erstmals in größerem Stil Taschenkontrollen. Zudem fährt die Polizei mobile Barrieren auf, um Anschläge mit Fahrzeugen auszuschließen. Nach dem Anschlag auf ein Konzert in Manchester gebe es aber "keine Anzeichen für eine besondere Terrorgefahr", so ein Sprecher.

Leipzig besonders von Sicherheitsvorkehrungen betroffen

Von den verschärften Sicherheitsvorkehrungen ist insbesondere die sächsische Großstadt Leipzig betroffen: Hier werden zusätzlich zu den 50.000 Kirchentagbesuchern am Samstag noch 70.000 Besucher eines Open-Air-Konzerts der Band Depeche Mode erwartet. Besucher des Konzerts müssten sich auf zusätzliche Einlasskontrollen einstellen, teilten die Veranstalter mit.

Diese Maßnahmen wurden bereits vor Manchester beschlossen. Es würden Metalldetektoren eingesetzt und es gebe Körperkontrollen. Größere Taschen, Rucksäcke und Helme seien verboten. Konzertbesucher sollten rechtzeitig zum Stadion kommen.

Dialog mit Andersdenkenden soll gefördert werden

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt darauf, dass der Kirchentag gerade junge Menschen neu für den christlichen Glauben gewinnt. Vor allem beim Festwochenende in Wittenberg mit Zehntausenden Jugendlichen könne eine "Generation 2017" heranwachsen, sagte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. "Jugendliche, die ihr ganzes Leben lang an dieses Jahr zurückdenken, sich erinnern und sagen: Wir sind damals dabei gewesen. Und wir haben damals Impulse für unser ganzes Leben erhalten."

Nach dem Willen der Veranstalter soll vor allem der Dialog mit Andersdenkenden gesucht und eine "Zeitansage" gemacht werden. Kontrovers diskutiert wurde die Entscheidung der Veranstalter, auch eine AfD-Vertreterin zu einer Podiumsdiskussion einzuladen. Während Vertreter des Kirchentags und der EKD dies verteidigten, kritisierte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) die Einladung.