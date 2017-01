Jeder zweite Flüchtling in Deutschland ist arbeitslos. Dabei wäre die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ein wichtiger Schritt. Berlin direkt fragt, ob die Politik hier genug tut.

Flüchtlinge bei der Registrierung: "Das Angebot an Sprach- und Integrationskursen hat sich zwar schon stark verbessert, aber das Maximum der Leistungsfähigkeit ist sicher noch nicht erreicht", so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.

von Marcel Burkhardt

"Wir schaffen das", gab Kanzlerin Angela Merkel 2015 mit Blick auf die Integration Hunderttausender Flüchtlinge vor. Wie steht es heute um Asylverfahren, Integration und den Familiennachzug Schutzsuchender in Deutschland? Ein Überblick.

Weltweit sind derzeit 65 Millionen Menschen auf der Flucht - die Hälfte von ihnen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Anlässlich des heutigen "Welttags des Migranten und Flüchtlings" erinnert die katholische Kirche an diesen "traurigen Rekord" und fordert von der Politik einen stärkeren Einsatz vor allem für minderjährige Flüchtlinge und Migranten. In Deutschland haben seit 2015 circa 1,1 Millionen Menschen Schutz und ein besseres Leben gesucht.

Wie viele Flüchtlinge sind gekommen?

Die Zahl der Asylsuchenden ist in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Nach der aktuellsten Berechnung geht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für 2016 von gut 280.000 asylsuchenden Menschen aus. Das ist weniger als ein Drittel der Vorjahreszahl, als noch circa 890.000 Asylsuchende in Deutschland ankamen.

Ältere Berichte über mehr als eine Million Asylsuchende im Jahr 2015 hatten sich unter anderem durch Mehrfachregistrierungen ergeben. "Wir hatten kein System zur Aufdeckung von Mehrfachidentitäten", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in dieser Woche während der Präsentation der Asylstatistik. Straftäter hätten sich deshalb in der Vergangenheit mühelos an verschiedenen Orten mehrfach registrieren lassen können. Das sei inzwischen nicht mehr möglich.

Warum sind die Flüchtlingszahlen 2016 so deutlich gesunken?

Bundesinnenminister de Maizière begründet den starken Rückgang mit der Schließung der so genannten "Balkanroute" im vergangenen März und mit dem Flüchtlingspakt zwischen der Europäischen Union (EU) mit der Türkei. Seitdem bleiben viele Flüchtlinge in der Türkei oder stecken in Griechenland oder auf dem Balkan fest.

Wie steht es um die Asylverfahren in Deutschland?

ZITAT „ Familiennachzug für sehr viele führt wieder zu sehr hohen Zahlen. ” Bundesinnenminister de Maizère

Obwohl die Zahl der 2016 nach Deutschland eingereisten Asylsuchenden stark zurückgegangen ist, hat sich die Zahl der Asylanträge im gleichen Zeitraumstark erhöht. Der Grund: Viele der 2015 angekommenen Flüchtlinge konnten erst 2016 ihren Antrag einreichen.

Das BAMF registrierte 2016 den Rekordwert von nahezu 746.000 Anträgen; fast 269.000 mehr als im Vorjahr. Schutz gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention erhielten 36,8 Prozent aller Asylbewerber, etwa 22 Prozent wurde subsidiärer Schutz gewährt, so dass sie zumindest ein Jahr in Deutschland bleiben können.

Einen Asylantrag zu bearbeiten, dauert nach BAMF-Angaben derzeit im Durchschnitt zwei Monate. Das Amt, dessen Personal innerhalb von zwei Jahren vervierfacht wurde, arbeitet nun deutlich schneller als 2015, als die Behörde als überfordert galt. Im vergangenen Jahr beschied das BAMF fast 696.000 Asylanträge - zweieinhalb Mal so viele wie im Vorjahr. Aktuell gelten 434.000 noch als unerledigt.

Wie steht es um den Familiennachzug?

Die Bundesregierung will einen erneuten Anstieg der Migrationszahlen vermeiden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière verteidigt die Aussetzung des Familiennachzugs für Ausländer mit eingeschränktem Schutzstatus mit den Worten: "Familiennachzug für sehr viele führt wieder zu sehr hohen Zahlen." Vertreter der Flüchtlingsräte kritisieren diese Politik dagegen als "menschenunwürdig".

Der Grund: "Das Aussetzen des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten bedroht das Leben und die Gesundheit der zurückgebliebenen Familienangehörigen in den Krisenregionen", sagt etwa Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Laut BAMF findet "subsidiärer Schutz" Anwendung, "wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht".

Auch Flüchtenden aus dem Bürgerkriegsland Syrien werde zunehmend nur subsidiärer Schutz gewährt, berichtet Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen. Für die Betroffenen sei damit eine Aussetzung des Familiennachzugs bis März 2018 verbunden. Doch auch bei jenen, die ein Recht auf Familiennachzug haben, gebe es viele praktische, bürokratische Probleme, „die ebenfalls auf politischen Willen beruhen“, so Naujoks.

Wie sind die Flüchtlinge inzwischen integriert?

"Das Angebot an Sprach- und

Integrationskursen hat sich zwar schon stark verbessert, aber das Maximum der Leistungsfähigkeit ist sicher noch nicht erreicht", sagt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf heute.de-Anfrage. Zwar sei die Quantität der Angebote ausreichend, die Qualität müsse vielerorts aber noch deutlich erhöht und den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst werden.

Dagegen kritisieren Vertreter verschiedener Landesflüchtlingsräte eine weiterhin „nicht ausreichende Kapazität“ der Integrations- und Sprachkurse. "Besonders besorgniserregend sind die fehlenden Bildungsangebote für Menschen über 18 Jahren, die keine ausreichende Schulbildung haben oder keinen Schulabschluss besitzen", sagt etwa Thomas Hoffmann vom Sächsischen Flüchtlingsrat.

Seán McGinley, Geschäftsführer des baden-württembergischen Landesflüchtlingsrats, teilt diese Ansicht und kritisiert zudem, dass das "zweifelhafte Konstrukt der guten Bleibeperspektive" anhand des Herkunftslandes dazu geführt habe, "dass nur Personen aus fünf Ländern an Integrationskursen teilnehmen dürfen".

Wie sieht es in den Flüchtlingsunterkünften aus?

Bei der Unterbringung gibt es teils starke regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern, Landkreisen und auch in den Kommunen. Der Bedarf an Notunterkünften ist zwar deutlich zurückgegangen, entspannt ist die Situation aber nicht. In Regionen mit knappem Wohnungsangebot werden Asylsuchende meist in großen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

In einigen Bundesländern fehlen auf kommunaler Ebene Mindeststandards, was das Wohnen Schutzsuchender betrifft. "Daraus folgen regional sehr unterschiedliche Bedingungen, je nachdem, welche Priorität dem Thema auf kommunaler Entscheidungsebene gegeben wird", sagt etwa Sigmar Walbrecht vom Flüchtlingsrat Niedersachsen.