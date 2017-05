Homophobie, wie sieht es damit in Deutschland aus? Und weltweit? In 13 Staaten droht Schwulen und Lesben die Todesstrafe.

von Bernhard Lichte, Moskau

In Tschetschenien findet seit Wochen eine Hetzjagd auf Schwule statt. Von Folter und Geheimgefängnissen ist die Rede. Betroffene berichten von großer Angst. Von Regierungsseite wird behauptet, es gebe keine Homosexualität in dem Land - und damit auch keine Übergriffe.

Am 17. Mai 1990 strich die Weltgesundheitsorganisation WHO Homosexualität aus der Liste der Krankheiten. Drei Jahre später hatte diese Erkenntnis auch Russland erreicht. Die Liebe zum gleichen Geschlecht kannte nur noch eine Einschränkung, die Altersgrenze. 16 Jahre - das legale "Einstiegsalter".

Das Coming-Out blieb aber dennoch gesellschaftlich geächtet. Und nach dem Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahre 2000 wurde das Rad der Entwicklung in jedem Jahr etwas mehr zurückgedreht.

Diskriminierung wegen sexueller Orientierung

Bernhard Lichte, ZDF-Korrespondent in Moskau

Quelle: ZDF

Der Einfluss der orthodoxen Kirche wurde spürbarer. Sie hält die gleichgeschlechtliche Liebe nach wie vor für gesellschaftszersetzend. Und in der Schulterschlusspolitik Putins mit der Kirche folgt die Politik zunehmend deren Einflüsterungen. Vorläufiger Höhepunkt: das sogenannte Propagandagesetz von 2013. Ein Gummiparagraph, der schon die öffentliche Diskussion des Phänomens Homosexualität unter Strafe stellt und somit jede Willkür gegen Schwule zulässt.

Anders-Sein ist in vielen Ländern des postsowjetischen Raums ein Risiko. Menschen werden wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Mit dem Segen des Staates. In der autonomen Kaukasusrepublik Tschetschenien findet seit Wochen eine Hatz auf Schwule statt.

Verhaftung und Folter in Tschetschenien

Die "Nowaja Gaseta", das regierungskritische Blatt in Russland, deckte die Missstände auf. Selbst die investigative Redaktion, die man getrost als hartgesotten bezeichnen darf, hatte sich diesen Rückfall in hasserfüllte Hetze kaum vorstellen können. Rechercheteams lieferten aber die unbestreitbaren Beweise, nannten Namen von Opfern, konnte einige Betroffene unter Lebensgefahr aus der Region ausschleusen.

"Es gibt diese Anti-Gay-Kampagne in Tschetschenien", sagt Jelena Milaschina, federführende Redakteurin der Zeitung. "Schwule werden verhaftet, allein im Februar und März an die 100. Man foltert sie, bis und damit sie andere denunzieren. Mobiltelefone werden nach Kontakten durchsucht." Die Betroffenen stecke man in Geheimgefängnisse. "Nach unseren Informationen hat es bei den Torturen bereits mehrere Todesfälle gegeben", so Milaschina.

Fluchtpunkte für Gays in Moskau

Milaschina und ihre Kollegen bekamen nach Veröffentlichung der Artikel selbst Todesdrohungen. Unter anderem vom tschetschenischen Großmufti.

Die LGBT-Liga in Moskau versucht zu helfen. Eine Telefonhotline wurde eingerichtet. Täglich kommen drei bis vier Hilferufe, sagt Leiterin Olga Baranowa. Etwa 30 Betroffene konnten bislang in die Anonymität der Großstadt geschleust werden. Vergleichbar mit Frauenhäusern unterhält die Liga Fluchtpunkte für Gays in mehreren russischen Metropolen.

"Ich hatte solche Angst"

Ein Bett, kein Komfort. Allenfalls eine Übergangslösung für diese Tschetschenen. Sicher fühlen sie sich auch weit weg von ihrer Heimat nicht. Ilya erzählt: "Ich hatte solche Angst, weil ich wusste, was als nächstes kommt. Nachdem sie mich aus dem Auto gezerrt hatten, schlugen und erniedrigten sie mich. Sie nannten mich eine schwule Missgeburt. Leute wie ich hätten in Tschetschenien keine Lebensberechtigung."

Handykameras dienen der perfiden Dokumentation der Erniedrigungen. Erzwungene Nacktheit, Schläge, Elektroschocks – meist im Genitalbereich. Auch von Vergewaltigungen wird berichtet. Den Opfern werden hohe Geldsummen abgepresst, damit die Videos nicht ins Netz gestellt werden.

Regierung: Keine Homosexuellen im Land

"Wenn meine Familie wüsste, dass ich schwul bin, hätte die mich wohl längst selbst umgebracht", berichtet ein Betroffener, der jetzt in Moskau lebt. "Offen schwul zu leben ist völlig ausgeschlossen."

Den "Ehrenmord" hat auch der Präsident der Kaukasusrepublik, Ramsan Kadyrow, ins Spiel gebracht. Nach seiner Kenntnis gebe es in Tschetschenien gar keine Homosexuellen. Und wenn doch - so höhnte er - hätten deren Familien das Problem längst gelöst. Staatsräson. So denkt die archaische Machogesellschaft.

Auch Kreml leugnet Übergriffe

Human Rights Watch kämpft um die Anerkennung des Unrechts. In Russland, aber auch im Rest der Welt. Wie es scheint ein aussichtsloser Kampf. Die Opfer sind auch außerhalb Tschetscheniens nicht sicher. Der lange Arm des tschetschenischen Regimes reicht bis nach Moskau. Der Kreml leugnet die Übergriffe gegen Homosexuelle, weil Kadyrow, Tschetscheniens starker Mann, sie bestritten hat. Es gebe keinen Grund seinen Angaben zu misstrauen.

Den verfolgten Schwulen - auch in Tschetschenien dürften es zwischen sieben und zehn Prozent der männlichen Bevölkerung sein - bleibt die Wahl zwischen lügen und sterben. So klagen sie.

Asyl für Verfolgte in EU?

Und die westliche Welt mit ihrer Verteidigung der viel strapazierten Werte?Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Thema bei ihrem Treffen mit Putin angesprochen. Im Namen der EU intervenierte die Außenbeauftragte Federica Mogherini in Moskau. Den zweiten Schritt mögen aber alle nicht tun. Human Rights Watch fordert, den Verfolgten Asyl zu gewähren. Über ein Prüfstadium sind weder Deutschland noch andere EU-Staaten aber bislang nicht hinaus gekommen. Das autoritäre Regime Kadyrow wird seine Aktionen gegen Gays deshalb vermutlich fortsetzen und weiter behaupten, alle Berichte über eine Verfolgung Homosexueller in Tschetschenien seien eine "Erfindung der Feinde unseres Volkes".

Seit dem 17. Mai 2005 gibt es den Internationalen Tag gegen Homophobie. Auch wenn zunehmend mehr westliche Staaten in Richtung Gleichberechtigung Homosexueller gehen, ist bei Leibe nicht alles im Lot. Allein in Berlin gab es im vergangenen Jahr fast 300 Übergriffe und Gewalttaten. Die Delikte: Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung und Raub. Tschetschenien ist überall, immer noch. Umso notwendiger der Tag gegen Homophobie.