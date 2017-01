Abschiebungen: De Maizière will die Möglichkeit schaffen, dass die Länder dem Bund die Verantwortung für die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer übertragen können - und zwar "für die letzten Tage oder Wochen des Aufenthalts", wie er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Dienstag schreibt. Konkret regt der Minister die Einrichtung von "Bundesausreisezentren" an. Hintergrund ist, dass der Vollzug der Abschiebungen noch immer schleppend vonstatten geht.

Zuständigkeiten der Bundespolizei bei Flüchtlingen: Die Bundespolizei darf bislang nur an den Grenzen, Bahnhöfen und auf Flughäfen aktiv werden. De Maizière will ihr "eine zentrale Verfolgungs- und Ermittlungszuständigkeit zur konsequenten Feststellung unerlaubter Aufenthalte" einräumen.

Mehr Sicherheit: Wo Polizeibehörden von Bund und Ländern bei Belangen des Bundes kooperieren, will de Maizière eine Steuerungskompetenz des Bundes über alle Sicherheitsbehörden installieren. "Die bisherigen Befugnisse des Bundeskriminalamtes sind zu eng gefasst", konstatiert der Innenminister. Er regt ein Initiativrecht für Sicherheitsbehörden an, um sogenannte Gefährder in Abschiebehaft bringen zu können.

Verfassungsschutz: De Maizière will weg von den eigenständigen Landesämtern für Verfassungsschutz und diesen Bereich komplett dem Bund übertragen. Sein Argument: "Kein Gegner unserer Verfassung strebt die Beseitigung der Verfassung nur in einem Bundesland an."