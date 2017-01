Wie wirkt sich der Klimawandel heute schon auf unseren Tellern aus? Anlässlich der UN-Klimakonferenz in Marrakesch zeigt "planet e.", welche Produkte sich verändern oder teurer werden.

Gastkommentar von Mojib Latif

Der nächste Temperaturrekord steht an: Nach 2014 und 2015 wird auch das Jahr 2016 den bisherigen Rekord knacken. Woran das liegt, und wie es weiter geht, beschreibt Klimaforscher Mojib Latif in einem Gastkommentar.

Das Jahr 2016 wird nach 2014 und 2015 aller Wahrscheinlichkeit nach einen neuen globalen Temperaturrekord bringen. Auf jeden Fall wird 2016 zu den drei wärmsten Jahren gehören seit dem Beginn der flächendeckenden Messungen 1880. Die Temperatur des Jahres 2016 wird im weltweiten Durchschnitt in etwa 1°C über dem Mittelwert des gesamten 20. Jahrhunderts liegen. Damit ist die "Atempause" zu Beginn des Jahrtausends, während der die Erdtemperatur nur langsam gestiegen ist, endgültig vorbei. Die Klimaentwicklung 2016 bestätigt einmal mehr die Modellprojektionen, die seit Beginn der 1990er Jahre regelmäßig veröffentlicht werden und eine signifikante globale Erwärmung auch in den kommenden Jahrzehnten erwarten lassen.

Längfristiger Erwärmungstrend ungebrochen

Mojib Latif, Professor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Quelle: dpa

Der längerfristige Erwärmungstrend ist ungebrochen. Kurzfristige Veränderungen überlagern den langfristigen Trend und sind den natürlichen Klimaschwankungen. Hierbei spielt insbesondere die Wärmeaufnahme durch die Ozeane eine wichtige Rolle, die von Jahr zu Jahr und Jahrzehnt zu Jahrzehnt leicht variieren kann. Insgesamt haben die Meere während der letzten Jahrzehnte etwa 90 Prozent der Wärme aufgenommen, die durch den Anstieg der Treibhausgase, allen voran Kohlendioxid (CO2), in der Atmosphäre zurückgehalten worden ist.Trotz aller politischen Anstrengungen hat der CO2-Gehalt der Luft auch 2016 einen neuen Rekordwert erreicht. Das war zu erwarten. Eine Stabilisierung der atmosphärischen CO2-Konzentration wäre nur möglich, wenn der weltweite CO2-Ausstoß massiv sinkt. Das ist trotz aller Bemühungen auf der internationalen Ebene nicht in Sicht, obwohl sich der Anstieg der CO2-Emissionen in den letzten Jahren verlangsamt hat. Selbst eine Stabilisierung der Emissionen auf dem heutigen Niveau würde den CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter steigen lassen.

Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines couragierten Klimaschutzes mit einer weitgehenden Dekarbonisierung der Weltwirtschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts und negativen Emissionen danach, um die im Abkommen von Paris beschlossene Begrenzung der Erderwärmung auf "deutlich unter 2°C gegenüber der vorindustriellen Zeit" zu erreichen.

Folgen des Klimawandels treten immer deutlicher zu Tage

Die Auswirkungen des Klimawandels treten immer deutlicher zu Tage. So waren 2016 auch die Verhältnisse in den Polarregionen extrem. Der langfristige Rückzug des arktischen Meereises hält an. Seit Oktober liegt die Meereisausdehnung weit unterhalb des langjährigen Mittelwertes.Im November erreichte die Meereisausdehnung mit circa neun Millionen Quadratkilometern den niedrigsten Novemberwert seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen 1978 und lag ungefähr zwei Millionen Quadratkilometern unter dem Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010. Auch das antarktische Meereis verzeichnete 2016 den niedrigsten Wert für den Monat November seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen.

Darüber hinaus nimmt das Korallensterben immer größere Ausmaße an. 2016 war das im australischen Great Barrier Reef zu beobachten. Dort hat man im nördlichen Teil die schlimmste je erfasste Korallenbleiche erlebt. In einem 700 Kilometer langen Gebiet im Norden des Riffs sind im Durchschnitt über 60 Prozent der Korallen zugrunde gegangen, lokal beziffern sich die Verluste auf über 80 Prozent.

Im November 2016 lagen die Wassertemperaturen etwa ein halbes Grad Celsius über dem Mittelwert der Referenzperiode 1951 bis 1980, in den Monaten davor um etwa ein Grad. Steigt die Meerestemperatur, kann es zur gefürchteten Korallenbleiche kommen, das heißt, die Korallen stoßen die mit ihnen in Symbiose lebenden farbigen Algen ab, die bei Erwärmung beginnen, Giftstoffe zu produzieren. In der Folge kommt das helle Kalkskelett zum Vorschein, woraus sich der Name Korallenbleiche erklärt. Ohne die Algen können die Korallen auf Dauer nicht überleben und sterben ab.

Sehr warme Temperaturen erwartet

In Deutschland gab es 2016 im Jahres- und Flächenmittel keine Rekordtemperaturen. Gleichwohl hat sich auch hierzulande während der letzten Jahrzehnte das Klima erwärmt. Eine Folge ist die bereits deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit für Extremniederschläge. Die Starkregenereignisse im Frühsommer, die zu dramatischen Hochwasserlagen in Süddeutschland geführt haben, kann man in diesem Zusammenhang als Blaupause für die Zukunft ansehen, sollten die Temperaturen längerfristig weiter steigen.

Die Vorhersagen für das nächste Jahr lassen erneut global sehr warme Temperaturen erwarten. Einen neuen Rekord wird es vermutlich nicht geben, weil sich inzwischen im tropischen Pazifik das natürliche Klimaphänomen La Niña entwickelt hat, das heißt in dieser Region die Meerestemperaturen außergewöhnlich kalt sind. Nach den meisten Vorhersagen wird das La Niña Ereignis mindestens bis zum Frühjahr anhalten. Wegen seiner großen Fläche beeinflusst der tropische Pazifik die globale Mitteltemperatur in beträchtlichem Maße.