Seit heute dürfen Böller und Leuchtraketen für Silvester offiziell verkauft werden. Der Böllerverkauf ist ein Riesengeschäft. Sicherheitsbedenken, Naturschutz und soziale Aspekte treten bei der Silvesterknallerei oft in den Hintergrund.

Jedes Jahr werden in Deutschland zum Jahreswechsel Böller und Leuchtraketen für Millionen von Euro gezündet. Der Verband der pyrotechnischen Industrie rechnet in diesem Jahr mit 133 Millionen Euro Silvesterumsatz, so viel wie in der vergangenen Silvesternacht. Etwa 75 Prozent der Feuerwerkskörper kommen aus dem Ausland.

Für den deutschen Markt bestimmte Knallkörper müssen geprüft und gekennzeichnet sein, bevor sie verkauft werden dürfen. Sie dürfen maximal sechs Gramm Schwarzpulver enthalten. Blitzknallsätze, die schwere Verletzungen verursachen können, sind nicht erlaubt. Käufer von Silvesterknallern müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Brot statt Böller?

Unter dem Motto "Brot statt Böller" rief das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt auch dieses Jahr wieder zu Spenden auf. Mit Krachern und Raketen sei gegen Gewalt und Unrecht wenig auszurichten, sagte Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel. Statt Geld für Feuerwerk auszugeben, könnten Menschen die Lebenssituation anderer verbessern.

Den Vorwurf des Spaßverderbens wies die Präsidentin zurück: "Unserer Gesellschaft fehlt es nicht an Spaß oder Konsum. Wir könnten aber vor lauter Spaßorientierung verpassen, was das Leben an Glück und Sinn bereithält." Teilen sei ein wesentlicher Glücksfaktor.

Batterien besonders beliebt

Bei der Silvesterknallerei sind vor allem Batterien und Verbundfeuerwerk beliebt. Einmal angezündet, erzeugen sie minutenlang eine Vielzahl von Knall-, Leucht- und Knistereffekten. Auch Raketen werden nach wie vor gerne in die Luft geschossen. Die wichtigsten Tipps für den Böllerkauf finden Sie hier im Überblick.