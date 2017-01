Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Die Gefangenen hatten in Jardinopolis einige Gebäude auf dem Gefängnisgelände in Brand gesetzt.

Bei einer Gefängnisrevolte in Brasilien sind mehr als 50 Häftlinge getötet worden. Die Meuterei in dem Gefängnis Anisio Jobim in der nordbrasilianischen Stadt Manaus begann am Sonntag, als rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander gerieten.

In Brasiliens Gefängnissen herrscht Krieg. Rivalisierende Banden streiten um die Kontrolle des Drogenhandels und kämpfen um Einfluss. Die meist privaten Sicherheitsfirmen sind machtlos. Ein Problem mit fatalen Folgen: Allein seit Jahresbeginn gab es fast 100 Tote.

Bandenkrieg

60 Tote in Manaus am Montag, 33 Tote im Gefängnis Monte Cristo bei Boa Vista am Freitag: Knapp 100 Häftlinge sind seit Jahresbeginn in Nordbrasilien in einemgetötet worden. Die Zahlen deuten darauf hin, dass 2017 die 400 Toten des Vorjahres noch weit übertroffen werden könnten.

Die Haftbedingungen in Monte Cristo seien "miserabel", hatten Inspekteure der brasilianischen Justizaufsicht CNJ schon im September 2016 befunden. In dem größten Gefängnis von Roraima sollten maximal 750 Häftlinge einsitzen, es waren aber insgesamt 1.398 Verdächtige und Angeklagte in Untersuchungshaft sowie Verurteilte eingeliefert worden. Die Anstalt hat auch kein Blockadesystem für Handys. Bei einer Durchsuchung wurden 133 Mobiltelefone beschlagnahmt.

Tote in Containern, zum Teil enthauptet und zerstückelt

Die Lage in Monte Cristo ist bezeichnend für das Strafvollzugssystem im ganzen Land. Die Zahl der Insassen ist fast doppelt so hoch wie die Kapazität der Haftanstalten. Kriminelle Banden organisieren sich in den Gefängnissen, wo sie unter anderem um die Kontrolle des Drogenhandels untereinander streiten. Sie stehen sowohl mit der Außenwelt in Verbindung als auch mit den Insassen anderer Gefängnisse.

Meutereien und Fehden sind die Folge. Wie am Montag, als es in vier Anstalten im Bundesstaat Amazonas zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Häftlingen kam. In dem Gefängnis Anísio Jobím am Rande von Manaus lagen am Ende der Revolte 56 Häftlinge tot in Containern, zum Teil enthauptet und zerstückelt. In drei weiteren Haftanstalten in Amazonas gab es weitere Meutereien und Zusammenstöße der Insassen, mit vier Toten. Wenige Tage später kam es nun zur Vergeltungsaktion in Monte Cristo.

Sicherheitskräfte überfordert

Die Sicherheitskräfte können das Geschehen innerhalb der Haftanstalten kaum kontrollieren. Sie beschränken sich darauf, die Insassen in Gewahrsam zu halten. Aber auch dies gelingt ihnen nicht immer. Bei den Revolten zu Beginn der Woche flüchteten insgesamt knapp 200 Gefangene, von denen nur 40 unmittelbar danach wieder gefasst werden konnten. In den Gefängnissen der Bundesstaaten ist die Aufgabe der Sicherheit in vielen Fällen an private Unternehmen übertragen worden.

Die Bundeshaftanstalten gelten als sicherer. Von denen gibt es aber nur vier in ganz Brasilien, eine weitere soll gegen Jahresende eingeweiht werden. Staatspräsident Michel Temer reagierte erst am Donnerstag auf das Massaker vom Wochenbeginn mit der Ankündigung, es sollen weitere fünf Gefängnisse gebaut werden. Man müsse dort die Anführer der kriminellen Banden einliefern, um sie von weniger gefährlichen Häftlingen zu trennen.

Präsident Temer unter Druck

Auch der starke Anstieg der Häftlingszahl in den vergangenen Jahren wurde von der Regierung kritisiert. "Wir verhaften viel, aber falsch", sagte Justizminister Alexandre De Moraes. Gewaltfreie Verbrechen sollten anders als die Taten von Schwerverbrechern behandelt werden.

Temer erntete trotz der Ankündigung eines neuen Sicherheitsplans Kritik, weil er der politischen Verantwortung des Staates auswich: Die Vorfälle in Manaus seien ein "schreckliches Unglück", sagte der Präsident.