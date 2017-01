von Kristina Hofmann und Britta Spiekermann

Das Tabuthema Gehalt in Unternehmen soll fallen: Die Bundesregierung hat sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der Lohnunterschiede von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit ausgleichen soll. Fast ein Jahr hatten Union und SPD über den Entwurf gestritten.

Morgen muss die Große Koalition im Bundeskabinett den Beschluss noch formal fassen, die Unterhändler haben sich aber nach ZDF-Informationen heute bereits auf einen Kompromiss geeinigt. Damit endet ein Streit, der erbittert geführt wurde. Nach Vorschlag der Bundesregierung sollen künftig Arbeitnehmer einen Anspruch auf ein Auskunftsrecht haben, wie viel fünf ihrer Kollegen verdienen, die auf einer gleichwertigen Stelle wie sie selbst eingesetzt sind.

Das Auskunftsrecht bezieht sich auf das Bruttogehalt und zwei Lohnbestandteile, wie Boni oder Dientwagen zum Beispiel. Bekommen die Kollegen mehr, hat die oder der Angestellte bei den nächsten Gehaltsverhandlungen neue Argumente gegenüber dem Arbeitgeber. Oder der Betriebsrat wird aktiv. Oder sie oder er setzen den Gleichheitsgrundsatz vor Gericht durch. Einschränkung: Das Auskunftsrecht gilt nur in Betrieben, die mehr als 200 Mitarbeiter haben. Geschätzte 14 Millionen Arbeitnehmer könnten sich künftig auf das Gesetz berufen.

Monatelanges Hin und Her

Auf die Grundzüge dieses Kompromisses hatten sich die Spitzen der Koalition bereits Anfang Oktober verständigt. Trotzdem war der Kabinettsbeschluss immer noch nicht zustande gekommen, denn vor allem der Wirtschaftsflügel der Union stellte sich bis Ende Dezember quer und forderte per Brief von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass das Gesetz so, wie es Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) eingereicht hatte, nicht verabschiedet werden dürfe. Denn im Koalitionsvertrag 2013 hatte man sich noch auf die Grenze von 500 Mitarbeitern geeinigt, was aber nach Meinung der SPD zwei Drittel der Arbeitnehmer ausgeschlossen hätte. Ein weiterer Vorwurf am Schwesig-Gesetz: zu viel Bürokratie für die Unternehmen.

Kompromiss nun: Das Auskunftsrecht besteht alle drei Jahre, nicht wie von Schwesig gewünscht alle zwei Jahre. Auf die Verpflichtung, dass die Unternehmen Rechenschaft über die Lohngleichheit in ihrem laut Handelsgesetz vorgeschriebenen Lagebericht abgeben müssen, wird ebenfalls nicht gerüttelt. Die Unternehmen werden zudem dazu verpflichtet, betriebliche Prüfverfahren zu installieren, um mehr Lohngerechtigkeit zu garantieren.

Arbeitgeber dagegen, Gewerkschafter so lala zufrieden

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Wenn man einberechnet, dass sie häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener in Führungspositionen arbeiten und schlechter bezahlte Berufe ergreifen, verbleibt eine Lücke von etwa sieben Prozent.Das Institut für Wirtschaft errechnet eine Lücke von knapp vier Prozent. Arbeitgeberverbände kritisieren, dass Frauen wegen Kindern eine Berufspause einlegten und Teilzeit arbeiteten. Das sei nicht den Unternehmen anzulasten. Vielmehr müsse der Staat für mehr Kinderbetreuungsplätze sorgen. Für ein gesetzliches Eingreifen fehle "die entscheidende Begründung", so das Wirtschaftsinstitut.

Die Gewerkschaften begrüßen das Lohngleichheitsgesetz, ihn geht es aber nicht weit genug. Das Gesetz beuge Ungerechtigkeiten vor und sorge dafür, das "Nasenprämien" keine Chance hätten, so DGB-Vizevorsitzende Elke Hannack. Allerdings sei problematisch, das alle kleineren und mittleren Unternehmen ausgeschlossen seien. Die Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen, Stephanie Bschorr, kritisiert, das Gesetz gehe "am Ziel vorbei". Mehr Überprüfungspflichten änderten nichts am Lohngefälle.

Das Gesetz muss nach dem Kabinett noch den Bundestag passieren, um in Kraft zu treten. Widerstand vom Wirtschaftsflügel der Union ist wahrscheinlich. Fraktionsvize Michael Fuchs (CDU) sprach in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von einem "wahren Bürokratiemonster".