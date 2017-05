Freie Fahrt

Die Große Koalition ist für schnelles Internet und Ausbau der Breitbandnetze. Außerdem für Stärkung des Radverkehrs und bessere Radwege. Einigkeit bei mehr Personal für Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr, damit Verkehrsprojekte umgesetzt werden können. Für artgerechte Tierhaltung, für eine personell bessere Ausstattung der Polizei. Der Verkauf der HSH Nordbank soll gelingen, um Abwicklung abzuwenden.

Baustelle

Keine neue Schulden ab 2018 und schärfere Steuerfahndung ist Ziel der SPD, CDU will vor allem Einstieg in Schuldentilgung. SPD sieht Krippengeld von derzeit 100 Euro als Grundlage für langfristig beitragsfreie Kinderbetreuung, CDU will hingegen Kosten für Kita- oder Krippenplatz gesetzlich bei zunächst 33 Prozent und bis 2022 auf 25 Prozent begrenzen. Landwirtschaft: SPD will Glyphosat-Verbot, besseren Gewässerschutz und Förderung des Ökolandbaus. Windräder: CDU für Begrenzung des Baus durch höhere Mindestabstände.

Unfallgefahr

CDU für Integrationsgesetz mit Sanktionen, für konsequente Abschiebungen einschließlich Abschiebehaft und Abschiebegewahrsam, gegen Abschiebestopps. SPD will bessere Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, auch durch bessere Sprachkursangebote. CDU will flächendeckend zurück zum G9, fordert versetzungsrelevante Schulnoten ab der dritten Klasse, Schulartempfehlung nach Grundschulzeit. SPD will Stärkung der Gemeinschaftsschulen mit Ausbau der Oberstufe an dieser Schulart.