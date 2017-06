Ein Einsatz von Dortmunds Raphael Guerreiro beim Confederations Cup ist trotz seiner Fußverletzung aus der Partie gegen Russland doch noch möglich. "Zum Glück ist es nicht so schlimm wie zunächst angenommen. Er wird morgen nicht spielen, aber er könnte in diesem Turnier noch mitwirken", sagte Portugals Trainer Fernando Santos am Freitag in St.Petersburg. Der Fußball-Europameister trifft zum Abschluss der Gruppenphase am Samstag im Krestowski Stadion auf Neuseeland. Mit einem Remis ist Portugal sicher im Halbfinale.