Silvester in Köln: Polizei rudert zurück

Kontrollen am Bahnhof

Video Diskriminierung an Silvester?

Bild Silvesternacht 2016 in Köln

Die Silvesternacht in Köln verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich. Nach eigener Einschätzung habe man "durch konsequentes Einschreiten" ähnliche Straftaten wie in der Silvesternacht im Jahr zuvor verhindert.

Ist der Begriff "Nafri" - eine Abkürzung für nordafrikanische Menschen - rassistisch? Bei der Bundespolizei werde dieser Begriff jedenfalls nicht verwendet, sagt Johannes Dimroth, Sprecher des Bundesinnenministeriums, auf der Bundespressekonferenz in Berlin.

Problematisch sehen einige Politiker den in der Silvesternacht von Beamten verwendeten Begriff "Nafri". Außerdem seien Personen nur aufgrund ihres Aussehens kontrolliert worden.

Die Kölner Polizei muss sich erneut nach einer Silvesternacht korrigieren. Bei den bisher identifizierten Personen, die zum Jahreswechsel am Hauptbahnhof in der Domstadt kontrolliert wurden, handelte es sich doch nicht überwiegend um Nordafrikaner. Nun liegen neue Angaben vor.

Die Kölner Polizei hat ihre Angaben zur Nationalität der an Silvester am Hauptbahnhof kontrollierten jungen Männer konkretisiert. Unmittelbar danach hatte die Polizei gesagt, es habe sich bei den 650 überprüften Personen überwiegend um Nordafrikaner gehandelt. Zwei Wochen später ergibt sich nun ein anderes Bild. Demnach stammten die überprüften Männer zu einem großen Teil aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan, aber nur zu einem geringen Teil aus Nordafrika.

"Wir waren insofern überrascht, als dass wir auch sogenannte Sprach- oder Kulturermittler im Einsatz hatten, also Menschen aus diesen Bereichen, die schon seit längerem in engem Kontakt mit der Polizei stehen, für die Polizei auch arbeiten. Dass diese Personen uns zunächst aus der Lage heraus berichtet haben: hier sind Nordafrikaner. Das hat sich hinterher in der weiteren Überprüfung nicht bestätigt", sagte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies im Gespräch mit dem ZDF.

Diskussion über "Racial Profiling"

Insgesamt kamen nach Polizei-Angaben von Anfang Januar in der Silvesternacht etwa 2.000 "nordafrikanisch beziehungsweise arabisch aussehende junge Männer" zum Kölner Hauptbahnhof und zum Deutzer Bahnhof. Die Polizei nahm 2.500 Überprüfungen vor, wobei es aber vielfach um dieselben Personen ging, zu denen mehrfach Daten abgefragt wurden.

Da die Kölner Beamten in einem Tweet die Abkürzung "Nafri" für diese Personengruppe verwendete, entbrannte daraufhin in Gesellschaft und Politik eine Debatte über das "Racial Profiling". Insbesondere Simone Peter (Bündnis 90/Die Grünen) sorgte mit ihrer Kritik an der Polizei für einen Streit - auch innerhalb ihrer Partei. Peter hatte den Beamten durch die gezielten Kontrollen dieser Personengruppe Diskriminierung vorgeworfen.

Später relativierte sie ihre Äußerungen und ließ ihnen Lob folgen: Es sei richtig gewesen, hier schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite.

Überwiegend Iraker, Syrer und Afghanen identifiziert

Insgesamt ermittelte die Polizei die Identität von 674 Personen. Davon konnte bisher bei 425 Personen die Nationalität festgestellt werden. Von diesen 425 waren 99 Iraker, 94 Syrer, 48 Afghanen und 46 Deutsche. 17 waren Marokkaner und 13 Algerier und ein Tunesier.

Zu den Identitäten und Nationalitäten der übrigen jungen Männer (etwas mehr als 1.300) konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Beispielsweise seien in der Silvesternacht alleine 300 Personen vom rechtsrheinischen Bahnhof Köln-Deutz in Polizei-Begleitung zum Rheinufer und zurück eskortiert worden, deren Personalien überhaupt nicht überprüft worden seien.

Zahlen sind Zwischenergebnis

Die neuen Zahlen sind ein vorläufiges Zwischenergebnis einer internen Arbeitsgruppe, die die Vorgänge in der Silvesternacht aufklären soll. Sie soll auch klären, ob es sich bei der Menschenansammlung um eine konzertierte und organisierte Aktion gehandelt hat oder ob sich viele kleine Gruppen verabredet haben. Die meisten Männer kamen offenbar aus dem Ruhrgebiet und dem südlichen Münsterland. Vereinzelt seien sie auch aus dem Ausland angereist, so die Polizei.

In der Silvesternacht vor einem Jahr war es am Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen sexuellen Übergriffen und zu massenhaften Diebstählen gekommen. Die meisten Verdächtigen waren damals Nordafrikaner. Auch damals hatte die Polizei nach der Silvesternacht eine Pressemitteilung herausgegeben, die sie im Anschluss korrigieren musste. Dieses Mal war die Polizei mit 1.700 Beamten vor Ort. Es wurden nur sehr wenige Delikte angezeigt.