Für sein Abkommen mit der größeren FARC-Guerilla hat Präsident Santos den Friedensnobelpreis bekommen. Nun setzt sich die Regierung mit der kleineren ELN an den Tisch. Doch diese Friedensverhandlungen sind noch schwieriger.

Die kolumbianische Regierung und die Rebellen in dem lateinamerikanischen Land haben einen weiteren Schritt in Richtung einer umfassenden Aussöhnung gemacht. Mehr als zwei Monate nach dem Abschluss eines Friedensvertrags mit der FARC-Guerilla begannen am Dienstag (Ortszeit) auch offizielle Friedensgespräche der Regierung mit der kleineren und letzten noch aktiven Rebellengruppe ELN.

Die Friedensgespräche finden in Ecuador statt. Das Nachbarland Kolumbiens ist eines der sechs Garanten des Friedensprozesses. Den Gesprächen zwischen der Regierung und den Rebellen des Nationalen Befreiungsheers (ELN) gingen dreijährige geheime Verhandlungen voraus.

"Vollständiger Frieden" angestrebt

Der ecuadorianische Regierungsvertreter Juan Meriguet erklärte die Gespräche am Dienstag während einer kurzen Zeremonie für eröffnet. "Der Tisch für die Verhandlungen zwischen der nationalen Regierung der Republik Kolumbien und dem Nationalen Befreiungsheer steht in Ecuador", sagte Meriguet in Sangolquí in Anwesenheit der Chefunterhändler der kolumbianischen Regierung und der ELN, Juan Camilo Restrepo und Pablo Beltrán. Beide Seiten strebten einen "vollständigen Frieden" an, sagte Meriguet. Es "liegt die Chance vor uns", dem "Krieg" ein Ende zu machen, sagte Restrepo.