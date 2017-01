Im kleinen britischen Ort Hull haben mehr als 60 Prozent der Bewohner für den Brexit gestimmt. In der Hoffnung die Regierung würde sich dann endlich um ihre Region kümmern. Doch nun dämmert so manchem: Vielleicht macht der Brexit alles nur noch schlimmer.

Von Reinhard Schlieker, Davos

Premierministerin May verkündete den Aufbruch, den Wandel ohne Schmerzen, die Erhaltung des Gewohnten noch dazu und gleichzeitig. Das konnte nicht gutgehen. Ihr "Manifest of Change" ist eines, das sonntags funktioniert und am Montag unter die Räder kommt.

Mays "Manifest of Change" enthält so ziemlich alles, was die Europäische Union in ihren Präambeln und Verträgen auch als Ziel formuliert hat. Nicht unerwähnt blieb die Bedrohung linker und rechter Extremisten - die, mit Verlaub, zu einem guten Teil am Ausgang des EU-Referendums der Briten beteiligt waren.

Mitleid ist fehl am Platze

Nun muss Theresa May, getrieben von einem unglücklichen Volksentscheid, dies alles auf eigene Faust umsetzen, ohne dabei Herrin der Lage zu sein. Mitleid aber ist fehl am Platze: Die Entscheidung, einen konfrontativen Bruch mit Europa (und ja, es wird Europa sein, nicht nur die EU) herbeizuführen, lag allein im Ermessen der Regierung Ihrer Majestät.

Die Premierministerin scheint es zu wissen: Sie betont all die Vorteile, die Großbritannien erreichen und genießen konnte durch Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie etwa NATO, Welthandelsorganisation, IWF und Vereinte Nationen: An dem Punkt meinte man, eine Bewerbungsrede für einen Eintritt in die EU zu vernehmen.

Es blieb folgerichtig im Dunkeln, warum Frau May ihre Ziele wie etwa freien Handel, globale Vernetzung und Wohlfahrt für die sozial Schwachen in Großbritannien auf sich gestellt besser verwirklichen zu können glaubt als in einer Union, in der ihr Land eine gewichtige Stimme hatte. Antwort vermutlich: Sie glaubt es selbst gar nicht.

Als ob Westminster nur eine einflusslose Schwatzbude wäre

Konkrete Kritik an Brüssel kam denn auch nicht vor, außer vielleicht der Anspruch, "wieder selbst bestimmen zu können", wohin der Weg der Briten demnächst führen werde. Ganz als sei das Parlament von Westminster bislang eine einflusslose Schwatzbude gewesen und die Downing Street ein besseres Einwohnermeldeamt.

Die dringend notwendigen Reformen der EU, die Beschränkung auf das Wesentliche, was von Brüssel aus zu regeln ist und nicht in den Mitgliedsstaaten geregelt werden sollte, diese und andere Reformen also wären mit den Briten eher erfolgreich geworden als nun ohne sie.

Derweil sprach Theresa May bereits von all den Vorteilen, die ihr Land den globalen Unternehmen bieten werde: "Britain ist open for business", das klang wie aus dem Munde eines Maklers, der seine neuen Gewerbegebiete anpreist. Ein Trauerspiel.