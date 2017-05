Von Elmar Theveßen

Das war doch prima heute! Offene Worte sind ehrlicher als vorgefertigte Erklärungen. So haben wir nach all den Gipfeln endlich Klarheit über den US-Präsidenten: "America first" und "only", Verantwortung für die Welt, Fehlanzeige. Trump - eine Schande für die US-Demokratie.

Solidarität ist für Donald Trump eine Ware, erhältlich nur gegen Vorkasse. Er wirft sich Saudi-Arabien an den Hals, einem Land, aus dem ein verfälschter Islam weltweit verbreitet wird, mit dem Islamisten den Kindermord von Manchester rechtfertigen. Trump hält Yad Vashem für eine Touristenattraktion. Er verrät Staatsgeheimnisse, will, dass Chefs seiner Sicherheitsbehörden mögliche Beweise für strafbares Handeln vertuschen, behindert die Justiz, feuert den obersten Ermittler. Trump lügt, wenn es ihm passt, und nennt all seine Kritiker Lügner.

Stellvertretender ZDF-Chefredakteur Elmar Theveßen

Quelle: ZDF

Eine Schande

Der Führer der freien Welt diffamiert und bedroht Journalisten und bestärkt damit die Putins, Erdogans und ihresgleichen, Meinungsfreiheit und Menschenwürde mit Füßen zu treten. Dieser Präsident ist eine Schande für die amerikanische Demokratie und unsere Werte. Wer auf den mäßigenden Einfluss seiner Minister hofft, irrt gewaltig. Sie sind keine verlässlichen Gesprächspartner, weil Trump sie zu nützlichen Idioten degradiert. Den Sicherheitsberater ließ er bei Israels Premier vor der Türe sitzen, nahm stattdessen seine Familie mit ins vertrauliche Gespräch. Von Trumps Poltern in Brüssel wurden seine Minister überrascht.

Allerdings, der Ärger der NATO-Partner ist auch scheinheilg. Wer sich zu etwas verpflichtet und dann die Regeln ändern will, hat die Zurechtweisung verdient. Manchmal spricht eben der Narr die Wahrheit aus. Nur dass dieser Narr, Donald Trump, nicht weise ist, sondern bösartig narzisstisch.

Trump gehört des Amtes enthoben

Nach der Psychologie ist der maligne Narzisst nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist rücksichtlos, sprunghaft, sucht zwanghaft nach Macht und Reichtum. Er folgt nur dem Recht des Stärkeren. Er ist ungeduldig und aggressiv, demütigt und entwürdigt andere Menschen, nennt sie böse und hinterhältig, wenn er um seine Macht fürchtet.

Ich bin kein Psychologe, sondern urteile als Politikwissenschaftler und Journalist: Dieser US-Präsident ist gefährlich. Wir Europäer können nichts dagegen tun. Wir müssen lernen, damit zu leben. Aber das amerikanische Volk muss das nicht. Seine Vertreter im Kongress könnten Trump des Amtes entheben. Das Kabinett könnte ihn nach Zusatz 25 der Verfassung für unfähig erklären, Präsident zu sein. Wer Verantwortung trägt in Washington, sollte ihr endlich gerecht werden, bevor Trump Amerikas wahre Größe ein für alle Mal zerstört.