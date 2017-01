Die Silvesternacht in Köln verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich. Nach eigener Einschätzung habe man "durch konsequentes Einschreiten" ähnliche Straftaten wie in der Silvesternacht im Jahr zuvor verhindert.

In Köln herrscht Erleichterung über die weitgehend friedliche Silvesternacht. Und doch entbrennt heute wieder eine Diskussion. Grünen-Chefin Peter wirft der Kölner Polizei Diskriminierung vor und stellt die Rechtmäßigkeit des Einsatzes in Frage.

Kommentar von Axel Zimmermann

Der Polizeieinsatz in der Silvesternacht hat den Menschen, die auf der Kölner Domplatte das neue Jahr begrüßt haben, eine vergleichsweise sichere Nacht beschert. An den Tagen danach ist es aber mit Ruhe vorbei. Rassismus-Vorwürfe geistern nicht nur durch die Social-Media-Welt.

Silvester 2015 war in Köln dramatisch schief gelaufen. Und die Polizei hatte in der öffentlichen Wahrnehmung beileibe keine gute Figur gemacht. Also machten Landes- und Bundespolizei danach ihre Hausaufgaben und traten zu Silvester 2016 nicht nur mit erheblich mehr Personal, sondern auch mit einer deutlich veränderten Strategie an. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Obwohl das Potenzial für Gewalttaten wieder vorhanden war, passierte diesmal vergleichsweise nichts Schwerwiegendes auf der Domplatte in Köln. Die Polizei hat aus den Fehlern des Vorjahres gelernt, und ihre durchaus heikle Aufgabe mit Erfolg gelöst.

Das war Polizeiarbeit und kein Rassismus

Axel Zimmermann ist Redakteur bei heute.de

Eigentlich sollte die Geschichte damit zu Ende erzählt sein - eigentlich. Ist sie aber nicht. Denn kaum dass die Beamten professionell ihren Job tun, braust Kritik auf. Von "Racial Profiling" ist die Rede. Lassen wir die Anglizismen mal weg und schauen wir auf das, was gemeint ist, dann wird schnell klar: Es geht um einen Rassismus-Vorwurf gegen die Polizei. Und der ist - vorsichtig formuliert - voreilig und von wenig Sachkenntnis geprägt.

Denn die Beamten haben nichts anderes getan als ihre Arbeit. Sie haben Profile möglicher Straftäter erstellt. Auf der Basis von Erfahrung - eben auch aus der Silvesternacht 2015. Und dann haben sie Menschen kontrolliert und registriert. So geht Polizeiarbeit. Das hat mit Rassismus nichts zu tun. Auch nicht wenn die Herkunft der Personen, auf die ein Profil passt, ein Kriterium ist. Wer das nicht akzeptieren will, muss sich entscheiden: Entweder wir verzichten grundsätzlich auf eine effektive Polizeiarbeit, also auf unseren Rechtsstaat, oder wir kontrollieren ausnahmslos alle Menschen. Letzteres würde nicht nur unverhältnismäßig viel Personal fordern, es wäre auch Überwachung pur und damit ein Anfang vom Ende unseres freiheitlichen Lebens.

Populistischer Reflex

Aber vielleicht geht es gar nicht allen, die sich jetzt zum Thema äußern, um eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden in unserem Land. Den einen mag es darum gehen, im beginnenden Wahljahr an ihrem politischen Profil zu feilen. Anderen mag es darum gehen, einfach nur mitzureden. Im Zweifel ungetrübt von jeder Sach- und Fachkenntnis.

Beides ist falsch. Und mindestens genauso falsch ist die Grundhaltung mancher Akteure, unter jeder Uniform in Deutschland - egal welcher Farbe - einen Rassisten zu vermuten, sobald der Uniformträger oder die Uniformträgerin ihren Job effektiv machen. Das ist nicht nur diskriminierend gegenüber den Betroffenen, sondern auch zutiefst populistisch. Und auch der Versuch, den eigentlich polizeiinternen und ohne Erläuterung in der öffentlichen Kommunikation nicht verständlichen Begriff "Nafri" mit Rassismus gleichzusetzen, ist purer Populismus. Dieser Populismus kommt nicht aus der gleichen Ecke wie der, mit dem wir uns in der jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen müssen, aber er ist genauso falsch. Dabei könnte die Reaktion auf den Polizeieinsatz in der Kölner Silvesternacht ganz einfach sein: Ein schlichtes Dankeschön an die Polizistinnen und Polizisten würde reichen. Und angemessen wäre es auch.