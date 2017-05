Image in der Tiefgarage

Die Stadt Stuttgart leidet aufgrund ihrer Kessellage besonders unter Feinstaub und will nun bei Feinstaubalarm den Betrieb von Komfortkaminen per Verordnung untersagen.

Kommentar von Volker Angres

Ministerpräsident Kretschmann hat es eilig. Er fordert eine rasche Lösung des Stickoxid-Problems. Saubere Luft für unsere Städte! Endlich mal einer, der aufs Tempo drückt. Denn die Problematik ist seit mindestens 30 Jahren bekannt.

Das Umweltbundesamt gibt regelmäßige Datenlisten heraus, aus denen die Luftqualität ersichtlich ist, vor allem an den bekannten Hotspots. Bisher hat sich niemand darum geschert. Erst die Klagewelle der Deutschen Umwelthilfe hat den Handlungsdruck auf einen vorläufigen Höhepunkt getrieben. Getrost kann man hier politisches Versagen feststellen.

Volker Angres, Leiter der Redaktion Umwelt

Quelle: ZDF / Rico Rossival

Klar ist auch, dass Automotoren bei weitem nicht die einzigen Quellen sind, die gesundheitsschädliche Stoffe produzieren. Industrie und Kohlekraftwerke, Heizungen und Holzkamine, die Binnenschifffahrt und die landwirtschaftliche Tierhaltung gehören dazu. Insofern ist fraglich, ob ein tageweises Fahrverbot tatsächlich die Luft auf Dauer rein hält. Zumal selbst Elektroautos zwar nicht zur Stickoxid- aber zur Feinstaubbelastung beitragen - durch Reifen- und Bremsenabrieb. Haben Sie sich schon mal überlegt, wo das Profil ihrer Altreifen eigentlich geblieben ist, wenn diese runtergefahren sind?

Autoindustrie steckt in der Zwickmühle

Richtig ist, dass Dieselmotoren mehr Stickoxide ausstoßen als Benziner, aber so um die 15-20 Prozent weniger vom Klimakiller CO2. Und deshalb steckt die Autoindustrie in der Zwickmühle.

Denn es gibt eine weitere Verpflichtung: Klimaschutz. Um da die Ziele zu erreichen, braucht es die Dieselfahrzeuge. Denn sonst würden die Hersteller, bezogen auf einen rechnerischen Gesamtflottenverbrauch ihrer Fahrzeuge, das CO2-Minderungsziel verfehlen. Schon deshalb ist der Ansatz richtig, intensiv nach Möglichkeiten zu suchen, Dieselmotoren so sauber wie möglich zu machen.

Entscheidung mit Crashtest-Wirkung

Technisch ist das durchaus machbar, jedenfalls bei den Euro-6-Motoren. Dass es die Autoindustrie aus Kostengründen bisher ab Werk nicht vollständig umsetzt, ist eine Managemententscheidung mit Crashtest-Wirkung: Mal eben an die Wand gefahren. Bei älteren Fahrzeugen der Euro-5-Klasse ist eine Umrüstung erforderlich. Da wird weniger Stickoxid vermutlich auch mit weniger Motorleistung einhergehen. Das werden die technischen Expertisen dann demnächst zeigen. Bei ganz alten Dieselautos geht nichts. Da hilft nur – oh nein, nicht schon wieder – eine Abwrackprämie.

Womit wir beim Geld wären: Wenn die Autoindustrie ihr Image total in die Tiefgarage fahren will, dann soll sie weiter versuchen, die Kosten für Nachrüstung und Software-Updates den Fahrzeugeigentümern und/oder den Steuerzahlern aufzudrücken. Schon jetzt fragt sich doch der durchschnittliche Golf-Fahrer, wie es sein kann, das VW mal eben die Kleinigkeit von 20 Milliarden Euro an Wiedergutmachung zahlt, die Vorstände weiterhin gut verdienen und noch nicht mal ein Schuldbewusstsein eingeräumt wird. Sinngemäß gilt das auch für die anderen Hersteller.

Pauschaleinladung für Autohersteller

Apropos Schuldbewusstsein: Einer, der bisher nicht in der Debatte auftaucht, ist Bundesverkehrsminister a.D. Wolfgang Tiefensee. Der war von 2005 bis 2009 in Amt und Würden. Exakt zu der Zeit, als die EU-Richtlinie 715/2007 erlassen wurden. Im Artikel 5, Absatz 2a der Richtlinie steht zu lesen, dass das Abschalten der Abgasreinigung dann zulässig ist, wenn dem Motor Schaden droht. So weich formuliert, wie ein französisches Auto mit pneumatischer Federung fährt.

Eine Pauschaleinladung für alle Autohersteller, die Anwendung von Abschalteinrichtungen 'etwas großzügiger' auszulegen. Ob da wohl die Autolobby ein bisschen mitgetextet hat? Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Nicht überliefert ist zudem, ob und inwieweit der damalige Bundesverkehrsminister protestiert hat. Wogegen? Na, gegen den Persilschein-Passus mit der Abschalteinrichtung.