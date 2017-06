Umfragewerte im freien Fall, nur noch knapp über der Fünfprozent-Hürde. Ein Spitzenduo, das die Partei in den Bundestagswahlkampf führen soll, aber nicht einmal die eigene Basis begeistert. Kämpfen wollen sie, doch was läuft falsch?

In welche Richtung geht's? In den kommenden drei Tagen schleifen die Grünen an ihrem Wahlprogramm.

Kommentar von Nick Leifert

Jamaika kam zur Unzeit: Eigentlich wollen die Grünen auf ihrem heute beginnenden Parteitag in Berlin über ihr Wahlprogramm reden. Doch das neue schwarz-grün-gelbe Regierungsbündnis in Kiel stiehlt ihnen die Schau. Den linken Parteiflügel schaudert's, der rechte jubiliert.

Pünktlich zum Auftakt der Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin haben die Koalitionäre in Kiel ein Jamaika-Bündnis geschmiedet. Die Einigung der Unterhändler muss noch von CDU, Grünen und FDP besiegelt werden. Kein Problem in Kiel. Aber in Berlin fordert das exotische Bündnis die gerade zur Schau gestellte Geschlossenheit der Grünen heraus: "Nein, das lässt sich nicht auf den Bund übertragen", lautet die blitzschnelle Lieblingsfloskel grüner Hasenfüße. Bloß keine Signale. Jetzt. Im Wahlkampf.

Der linke Parteiflügel kotzt

"Das beweist die Eigenständigkeit der Grünen", behaupten die Spindoktoren. "Jamaika rückt die Grünen nicht nach rechts, sondern nach links", dozieren die Philosophen in der Partei, quasi als progressives Gegengewicht zu den beiden bürgerlichen Koalitionspartnern. "In einem rot-rot-grünen Bündnis fiele den Grünen natürlich die bürgerliche Rolle zu." Wie es gefällt. Die Pragmatiker jubilieren, hurra, eine Option. Der linke Parteiflügel kotzt.

Es ist "verabredet", um nicht zu sagen Befehl grüner Wahlstrategen, über Koalitionen im Bund nicht zu spekulieren, sich nicht festzulegen, am besten gar nicht darüber zu reden. Eigenständigkeit heißt das. Vor vier Jahren haben die Grünen ebenfalls mit dem Plan der Eigenständigkeit den Wahlkampf begonnen, ihn aber nicht durchgehalten. Dieses Mal soll es klappen, was sogar wahrscheinlich ist, weil Eigenständigkeit zum Credo aller Parteien geworden ist. Die Unberechenbarkeit des Wählers zwingt sie zur Flexibilität. Allein die Grünen sind dabei unentspannt. Die Flexibilität rupft an der gefühlten Lagerzugehörigkeit wie der Bauer am geschlachteten Geflügel.

Inszenierte Geschlossenheit

Die Grünen stürzen sich nun in eine dreitägige Diskussion über ihr Wahlprogramm. Es gibt über 2.000 Änderungsanträge am Programmentwurf mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Europa und Gerechtigkeit. Vor zwei Wochen verdichteten die beiden Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir das Wahlprogramm auf die Größe eines Plakats. Neu war nicht der Inhalt, neu war die Tonalität: Wer das wolle, könne Grün wählen, wer nicht, solle es lassen. Klares Angebot, klare Entscheidung.

Um der neuen Klarheit Nachdruck zu verleihen, präsentierten die zwei Vorkämpfer eine Liste von Unterzeichnern, die in der Partei Rang und Namen haben und gegenseitig nichts voneinander halten. Ein Signal der Geschlossenheit, das auch vom Parteitag ausgehen soll. Für jedes Programmkapitel werden die in Abneigung verbundenen Grünen auf die Bühne geholt, um sich vor den 850 Delegierten symbolisch die Hände zu reichen.

Augen zu und durch

Die Umfragewerte sind schlecht, gemessen am Anspruch der Grünen, treibende politische Kraft zu sein und die "Welt zu verändern". Um die sieben Prozent, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, aber die Stimmung sei besser als die Umfragen, behaupten die Wahlkämpfer. Was nütze es, den Kopf in den Sand zu stecken und das Rennen schon jetzt verloren zu geben. Zuversicht als Jobbeschreibung. "Drittstärkste Kraft" wolle man nach der Bundestagswahl sein und in einer Regierungskoalition die Richtung angeben. Dieses Ziel könnte schon mit acht Prozent erreicht werden. Bei der Bundestagswahl 2013 war das Ergebnis von 8,4 Prozent ein Debakel. Erfolg ist relativ zu den Befürchtungen.

Die Grünen sind verunsichert. Der Schulz-Hype ist verklungen, aber kein rot-grüner Wechselwähler zurückgekehrt. Überall stehen Fettnäpfe. Unbedeutende Anträge aus Landesverbänden mit seltsamen politischen Forderungen werden ins Licht der Öffentlichkeit gestellt, um die "Dagegen-Partei" vorzuführen. Ein einziger Tweet an Silvester hat den Sinkflug beschleunigt und die Grünen als mögliche zuständige Kraft für innere Sicherheit derart diskreditiert, dass die Angst vor weiteren Fehlern die Partei lähmt.

Der angekündigte Ausstieg Trumps aus dem Pariser Klimaabkommen wirkte kurz wie eine Befreiung, eine Bestätigung für das Leib-und-Magen-Thema der Grünen. Die Ökologie steht wieder ganz oben im Wahlprogramm. Die Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir haben ausweislich der vorab verteilten Rednerliste für den Parteitag dazu nichts zu sagen. Der Parteivorsitzende will stattdessen in seiner Eröffnungsrede den Überbau liefern, das große Ganze. Die Fraktionsvorsitzende hat für ihren Auftritt die Themen Europa, Flüchtlinge und Einwanderung ausgewählt.