Die Grünen wollen unbedingt wieder mitregieren im Bund. Am liebsten mit Rot-Rot-Grün. Wenn aber nur Schwarz-Grün infrage käme – auch gut. So stellen sie sich auch programmatisch auf – ein bisschen links, und doch nach allen Seiten offen.

von Nick Leifert

Ein zweistelliges Ergebnis hat die Grünen-Spitze als Ziel für die Bundestagswahl ausgegeben. Doch die Basis glaubt nicht daran. Neben der Geschlossenheit mangelt es der Partei auch an Überzeugungskraft bei den Wählern, etwa beim Thema innere Sicherheit.

Mit ihrer Neujahrsklausur starten Parteivorstand und Fraktion der Grünen traditionell in den politischen Wettbewerb eines Jahres. Dieses Jahr ist voller Wahlen: Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und schließlich im Bund. Vorgesehen war ein Staffellauf bis hin zu einer Beteiligung an der nächsten Bundesregierung im Herbst. Doch die Grünen selbst haben innerhalb von wenigen Wochen den Glauben daran verloren.

Fukushima mit umgekehrten Vorzeichen

Der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat den Deutschen die Bedrohung durch einen globalen islamistischen Terror vor Augen geführt. Die innere Sicherheit beschäftigt die Nation und dominiert die politische Debatte. Vor sechs Jahren führte Fukushima zu einer Auseinandersetzung über die Sicherheit kerntechnischer Anlagen.

Die Debatte dominierten die Grünen. Sie verfügten über eine Deutungshoheit, der die politischen Gegner hinterherliefen. In der Folge von Fukushima erzielte die Ökopartei in den Bundesländern Wahlerfolge in Serie mit hohen Zuwächsen. Ein gewisser Winfried Kretschmann wurde erster grüner Ministerpräsident. Die Wähler glaubten den Grünen, einen Beitrag zur Lösung liefern zu können. Beim Thema Innere Sicherheit glauben sie es ihnen nicht.

Angst zu "verrecken"

Urwahlkandidat Robert Habeck, in Schleswig-Holstein stellvertretender Ministerpräsident und einer der Bewerber um die Spitzenposition der Grünen im Bundestagswahlkampf, analysiert die Lage seiner Partei schonungslos: "Niedergang"! Die Entwicklung in den Umfragen nannte Habeck einen "Sinkflug". Er wolle "nicht bei neun Prozent verrecken" und mahnte dringend Änderungen an. Aber seine Vorschläge zur Inneren Sicherheit verhallen in der Kakophonie grüner Stimmen: Eigentlich reicht das, was wir haben, aber vielleicht doch. Im Einzelfall.

Auf der Vorstandsklausur Anfang dieser Woche hielt Sylvia Löhrmann, Regierungsvize in Nordrhein-Westfalen und wahlkämpfender Gast bei den Bundes-Grünen, einen akademischen Kurzvortrag, wie toll die "Videobeobachtung" funktioniere, die man anstelle der "Videoüberwachung" beschlossen habe, weil der Zugriff sofort erfolgen könne und keine Massenspeicherung nötig sei. Dass diese "Videobeobachtung" mit unmittelbarem Zugriff noch mehr Polizei "um die Ecke in Bereitschaft" verlange, sagte Löhrmann nicht. Personal, das schon jetzt an allen Ecken fehlt. Darin sind sich alle Parteien einig, auch die Grünen.

Die Parole, die die beiden Parteivorsitzenden nach ihrer Vorstandsklausur ausgegeben haben, ist ein Treppenwitz. Die "Zuversicht" wird schlicht behauptet. An der Basis glauben die wenigsten an ein zweistelliges Wahlergebnis, wie es als Ziel für die Bundestagswahl kommuniziert wird. Die "Geschlossenheit" ist nach der jüngsten Kölner Silvesternacht dermaßen geschreddert worden, dass ihre Instandsetzung diesen beiden Parteivorsitzenden nicht zugetraut wird. Das Lachen von Cem Özdemir und Simone Peter ist Kulisse.

"Lame Party"

Die Urwahl hat ein unglückliches Timing. Sie dauert zu lang und verhindert die Sprechfähigkeit der Partei. Stolz waren die Grünen, als sie entschieden, die Findung ihres Spitzenduos erneut in die Hände der Parteimitglieder zu geben. Mobilisierung versprach sich der Geschäftsführer Michael Kellner davon. Jetzt hat er ein paar Tausend neue Mitglieder, aber keine Mobilisierung.

Die neun Urwahlforen zogen sich in die Länge und die Vorstellung der vier Bewerber geriet zum ärgerlichen Sprung in der Vinyl-Platte. Am Ende wusste jeder schon vorher, was der andere sagt, auch das Publikum. Überraschungen, Ausbrüche gar, waren der verschossene Elfmeter in einem langweiligen 0:0-Spiel.

Jetzt, Wochen nach dem Anschlag in Berlin, gibt es immer noch kein Duo, das die Partei führt, das mit der Legitimation eines Mitgliederentscheids glaubhaft für die Grünen sagen könnte, wo es lang geht. Die Partei ist gelähmt und schaut den politischen Gegnern dabei zu, wie sie die Claims für diesen Wahlkampf abgesteckt haben.

Fraktion in Panik

Kurzerhand hat die Führung der Bundestagsfraktion beschlossen, das Ende ihrer Klausur in Weimar an den Anfang zu setzen. Das Konzept zur Inneren Sicherheit soll noch am ersten Tag der dreitägigen Klausur beraten und beschlossen werden. Bloß keine Zeit verlieren, nachdem Bundesinnen- und Bundesjustizminister am Vortag im Wettrennen um die bessere Sicherheitspartei ein weiteres Feld nach vorne gerückt sind.

Wenn man das Konzept der Grünen liest, dann findet man auch hier alle Puzzlesteine einer Sicherheitsarchitektur, wie sie seit Wochen diskutiert werden. So sind die Grünen zum Beispiel gegen einen "massiven" Ausbau der Videoüberwachung, aber für eine Videoüberwachung an "neuralgischen Punkten". Dass sie dem Bundesinnenminister vorhalten, mit seinem Vorschlag für eine Zentralisierung des Verfassungsschutzes selbst bei Unionskollegen nicht durchzudringen, aber selbst die Gründung eines "völlig neuen Bundesamtes zur Gefahren- und Spionageabwehr" vorschlagen, macht ihre sicherheitspolitischen Forderungen nicht glaubwürdiger.