Die Regierung Schottlands strebt eine erneute Abstimmung über die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich an. Grund dafür ist die Brexit-Strategie der britischen Premierministerin May.

Gut einen Monat vor der Neu-Wahl in Großbritannien ist das Parlament in London aufgelöst worden. Um kurz nach Mitternacht verloren die Abgeordneten ihre Rechte als Mitglieder des Unterhauses. Premier-Ministerin May hatte die Neuwahlen initiiert - sie erhofft sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen

von Andreas Stamm, London

Heute Kommunalwahlen, am 8. Juni Parlamentswahlen – es sind politisch richtungsweisende Tage in Großbritannien. Doch Labour, die Partei, die seit Jahrzehnten die Richtung, die Geschicke des Landes maßgeblich mitbestimmt hat, steht vor einer möglicherweise historischen Niederlage.

Jetzt soll es endlich losgehen – vor zwei Tagen noch, Endspurt für die Kommunalwahlen und Auftakt zur Aufholjagd bei den Parlamentswahlen. Ein langes Wochenende liegt hinter den Granden der Labour-Partei, der vielleicht höchste Feiertag der Arbeiterbewegung, der 1. Mai, ebenfalls. Erkämpft in anderen Zeiten, aber in Großbritannien wie in ganz Europa ein Tag, untrennbar mit Labour, der Arbeiter-Partei verbunden. Doch dann kommt Diane Abbott – ihres Zeichens die künftige britische Innenministerin im Falle eines Labour-Wahlsiegs. Schatten-Ministerin, so der offizielle Titel. Die darauf wartet, in Amt und Würden zu kommen, eine der führenden Köpfe von Labour, einer von zwei Parteien, die seit Jahrzehnten das Land regieren. Jederzeit bereit für die Übernahme der Regierungsgeschäfte.

ZDF-Reporter Andreas Stamm

Quelle: ZDF

Doch an diesem Morgen tut Diane Abbott alles dafür, dass Labour nicht gewinnt. Um Theresa May zu schlagen, will Labour auf Inhalte setzen. In einem Radiointerview will Abbott die künftige Innenpolitik Labours vorstellen. Eine Idee: 10.000 Polizisten mehr einstellen, Thema innere Sicherheit. Auf Nachfrage des Moderators, was das kosten würde, antwortet Abbott: "300.000 Pfund." 30 Pfund, umgerechnet rund 35 Euro, pro Polizist pro Jahr. Da kann was nicht stimmen, der Moderator hakt nach, Abbott korrigiert sich, widerspricht sich. Erklärt, sie habe es in sechs Interviews am heutigen Tag schon richtig gesagt, was nachweislich falsch ist. Es geht hin und her, doch hängen bleibt eins: Labour ist überfordert, nicht regierungsfähig, ein chaotischer Haufen – ein Bild wie gemalt für die konservative Presse, die den Fauxpas der Politikerin genüsslich auskostet.

Herbe Verluste für Labour erwartet

Nicht, dass dieser Auftritt noch viel Schaden anrichten könnte, urteilen die Kommentatoren der großen Zeitungen und TV-Sender. Denn schaut man auf die Umfrageergebnisse, droht Labour ein Desaster. Herbe Stimmenverluste, von den 229 Parlamentsabgeordneten im britischen Unterhaus könnten bei den Wahlen am 8. Juni bis zu 100 Sitze verloren gehen, es könnte einen Erdrutschsieg der konservativen Regierungspartei von Premierministerin Theresa May geben. Dennoch mahnt einer zur Vorsicht, der es wissen könnte.

Bei den Kommunalwahlen... ... stehen alle Kommunalversammlungen in Schottland und Wales zur Wahl. In England werden 34 lokale Parlamente neu gewählt. In sechs Ballungsräumen wird erstmals der Posten eines Oberbürgermeisters vergeben, darunter in Manchester, Birmingham und Liverpool. Quelle: dpa

Prof. John Curtice, Politikwissenschaftler im schottischen Glasgow, hatte in seiner Funktion als Zahlen-Guru der BBC als Einziger bei den Parlamentswahlen vor zwei Jahren den Sieg von David Cameron vorhergesagt, wenn auch erst am Wahltag selbst. Für einen aus einer Branche, die in den letzten Jahren bei Wahlen und vor allem beim Brexit-Referendum ziemlich danebenlagen, genießt er hohes Ansehen. In einem Interview mit der BBC warnt er kürzlich davor, den Erdrutschsieg der Konservativen, die genaue Höhe der Sitz-Mehrheit, als unvermeidlich zu bezeichnen. "Es ist sehr viel schwerer geworden, sehr große Sitz-Mehrheiten im britischen Unterhaus zu bekommen."

Aufbruch durch Jeremy Corbyn ohne Wirkung

Doch bei einem deckt sich die Einschätzung von Curtice mit quasi allen politischen Beobachtern im Land. Das Problem von Labour im Wahljahr 2017 hat einen Namen: Jeremy Corbyn, der Parteivorsitzende. "Der Name Corbyn, gar der Parteiname Labour wird nicht auf vielen Wahlkampfbroschüren der Partei-Kandidaten stehen, eine klarer Hinweis auf die fehlende Popularität des Vorsitzenden. Es gilt, sich von ihm soweit es geht zu distanzieren."

Jeremy Corbyn - vor zwei Jahren zum Parteivorsitzenden gewählt, es war eine Überraschung. Die Partei lag danieder. Nach fünf Jahren Opposition hatten man 2015 den Wahlsieg vor Augen, es reichte doch nicht. Alte Gräben brachen auf, die Wunden der Regierungs-Jahre unter Tony Blair und Gordon Brown 1997 bis 2010, die den Irak-Krieg 2003 unterstützt und die Partei gespalten hatten. Der Vorwurf: Blair mache genauso Politik für die Reichen und Eliten, nichts unterscheide ihn von den Konservativen. Dann kam Jeremy Corbyn, seit Jahrzehnten Parlamentarier, immer weit links in der Partei, ein Hinterbänkler – und verordnete der Partei einen Linksruck. Begeisterte vor allem Jungwähler, unzählige Parteineueintritte waren die Folge.

Labour verkennt Zeichen der Zeit

Doch nach der Aufbruchsstimmung kam der Brexit. Jeremy Corbyn erwähnt das Thema nur am Rande, er spricht lieber über seine Ideen für Großbritannien. "Wir", erklärt Corbyn, "wir werden den Mindestlohn auf 10 Pfund die Stunde erhöhen, die Ausgaben für Infrastruktur-Maßnahmen und den öffentlichen Dienst erhöhen. Den Wohnungsmangel bekämpfen, und den Nationalen Gesundheitsdienst NHS mit, dringend benötigt, mehr Geld ausstatten. Eine Gesellschaft aufbauen, die für alle Chancen bietet." Dabei hat er vielleicht Recht, so viele Kommentatoren in und links der Mitte. Er spricht die Probleme an, die das Land hat, legt die Finger in die Wunden, formuliert Lösungsansätze mit viel staatlichem Engagement, in guter Tradition. Doch er verkennt, folgt man den Umfragen, die Zeichen der Zeit.

Das Land ist im Brexit-Fieber, Theresa May hämmert ihre Botschaft landein, landaus in die Köpfe "nur sie könne aus dem Brexit einen Erfolg machen, jede Stimme für sie stärke Großbritannien in den anstehenden Verhandlungen." Dazu gewürzt mit scharfen, persönliche Attacken auf Jeremy Corbyn – ein Rezept, das aufzugehen scheint.

Die Regionalwahlen am heutigen Donnerstag werden zeigen, wie der Wind steht. Ob Totgesagte wie aktuell Labour länger leben. Doch viel Hoffnung haben viele Parteifunktionäre nicht. Die beiden Wahlen, so hört man es in Hintergrundgesprächen immer wieder, werden ein Desaster. Die Niederlage führe hoffentlich zu einem reinigenden Effekt. Danach beginne der mühsame Wiederaufbau.