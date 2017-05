Hat US-Präsident Donald Trump Geheimdienst Informationen an Russland weitergegeben oder nicht? Die Aufregung ist nicht nur in Washington groß. Der russische Präsident Wladimir Putin will ihn unterstützen und hat erklärt, eine Aufnahme des Gesprächs zwischen Trump und dem russischen Außenminister Lawrow zu veröffentlichen.

Rausschmiss beim FBI, Sonder-Ermittler zu Russland, ein Präsident, der sich um Kopf und Kragen redet: Das Chaos im Weißen Haus sei kein Wunder, so Todd Gitlin. "Einer ganzen Armee von Experten wird es nicht gelingen, das Präsidenten-Geplapper zu übersetzen", sagt der Professor für Journalismus zu heute.de.

Nach einer Woche voller Pleiten und Pannen hat sich Donald Trump gestern zum ersten Mal in einer Pressekonferenz geäußert - und als Opfer einer politischen Hexenjagd inszeniert. Die offiziellen Statements aus dem Weißen Haus zu den heiß diskutierten Themen FBI und Russland lasen sich völlig anders. Kommunikations-Panne oder Strategie?

Todd Gitlin ... ... ist Professor für Journalismus an der Columbia Universität in New York. Er ist Autor mehrerer Bücher (Media Unlimited, Occupy Nation) und schreibt als Kommentator für die News-Webseite Billmoyers.com

Ich habe lange Zeit versucht, eine Methode oder Strategie hinter dieser Art der Kommunikation zu erkennen. Es ist mir bis heute nicht gelungen. Falls dahinter tatsächlich eine Absicht steckt, dann vielleicht die, dass Trump versucht, seine Basis zu mobilisieren und zu befeuern. Seine Strategie ist es, unberechenbar zu sein und jederzeit gegen jeden zu schießen. Ungefähr so wie Kinder, die sich in der Schule gegenseitig mit Papierkügelchen bewerfen. Das lieben seine Anhänger.

Das funktioniert auf Twitter ganz gut. Bei Pressekonferenzen und in offiziellen Statements scheitert Trumps Kommunikationsteam allerdings jeden Tag aufs Neue bei dem Versuch, seine Botschaft zu vermitteln.

Kein Wunder. Der Job des Präsidentensprechers ist es doch, zu erklären, was der Präsident meint. Aber das ist völlig unmöglich, weil Trump sich ständig selbst widerspricht. Vieles, was er sagt, hat keinerlei Bedeutung. Oder es brennt ihm etwas auf der Seele, was nach wenigen Minuten wieder unwichtig ist. Ungefähr so wie ein Foto auf Snapchat, das nach kurzer Zeit von selbst wieder verschwindet.

Trump selbst hat gerade gesagt, dass es unmöglich sei für sein Team, jederzeit perfekte und akkurate Antworten zu geben. Liegt es vielleicht daran, dass er die falschen Leute hat?

Ich denke nicht dass es irgendjemanden gibt, der diesen Job meistern kann. Es ist einfach unmöglich. Sean Spicer spricht so vage, dass er keinen klaren Satz herausbekommt. Und seine Stellvertreterin, Sarah Huckabee Sanders tut so, als verstünde sie Trump, obwohl sie es genauso wenig tut wie Spicer. Das Hauptproblem ist doch: Der Präsident plappert und eine ganze Armee von Übersetzern versucht, daraus sinnvolle Botschaften zu machen. Sie gaukeln uns vor, dass er informiert ist und weiß, was er sagt und tut. Aber das tut er nicht. Es ist ein bisschen wie beim Kaiser ohne Kleider. Sein Gefolge wedelt verzweifelt mit den Händen und versucht von den nackten Tatsachen abzulenken.

Trump hat die Medien wiederholt als "Fake News" beschimpft und diese Woche damit gedroht, die täglichen Pressebriefings zu streichen. Wenn er die Medien nicht braucht, braucht er künftig womöglich auch kein Kommunikationsteam mehr?

Ich glaube nicht, dass er versuchen wird, die Medien komplett kalt zu stellen. Er möchte sie auf seiner Seite haben, und er möchte sie benutzen. Das hat er immer so gemacht. Seit er als Bauunternehmer in New York tätig war, hat er versucht, die Medien für seine Zwecke zu nutzen. Sie haben für ihn immer noch einen gewissen Wert.

Trump bricht heute zu seiner ersten Auslandsreise auf - für neun Tage wird er in Saudi Arabien, Israel, Brüssel und Italien unterwegs sein. Welche Botschaften sind von ihm zu erwarten?

Ich vermute, dass sich sein Kommunikationsstil im Ausland nicht wesentlich ändern wird. Ich traue ihm durchaus zu, hinter verschlossenen Türen das genaue Gegenteil von dem zu kommunizieren, was er bei der anschließenden Pressekonferenz erzählt. Es wird für ihn sehr schwer, seine internationalen Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass er weiß was er tut.

Können Kommunikations-Pannen wie vergangene Woche im Weißen Haus künftig verhindert werden?

Ich fürchte nein. Trump ist 70 Jahre alt, er ändert sich nicht mehr. Er macht das, was er seit Jahrzehnten macht. Und er ist damit ja auch lange Zeit gut gefahren. Viele Leute haben gehofft, dass er präsidialer wird, wenn er im Amt ist. Das Problem ist: Er macht einfach das, was er immer getan hat. Nach dem Motto: Was ich sage, ist automatisch präsidial, weil ich Präsident bin. Wenn man jemanden auf der Straße träfe, der vor sich hin reden würde wie Trump, würde man vermutlich denken: Dieser Mensch gehört in die Psychiatrie.

Die Fragen stellte Maya Dähne