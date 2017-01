Konferenz für Frieden in Nahost

Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

Israel will seine Beziehung zu den Vereinten Nationen prüfen, nachdem der Weltsicherheitsrat eine Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik verabschiedet hat. Die USA hatte kein Veto eingelegt.

Das Ringen um den Nahostfrieden geht nun in Paris weiter. Mit Spannung wird auf der Friedenskonferenz die Rede von US-Außenminister Kerry erwartet. Mit der UN-Resolution gegen Israel hatte er sich zuletzt in Israel unbeliebt gemacht.

Frankreich hat auf einer internationalen Nahost-Konferenz vor den Gefahren des andauernden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern gewarnt. Es herrsche ein gefährliches Misstrauen und niemand sei vor einer neuen Gewaltexplosion sicher, sagte Außenminister Jean-Marc Ayrault am Sonntag zum Auftakt des Treffens in Paris. "Es ist jetzt unsere kollektive Verantwortung, Israelis und Palästinenser dazu zu bringen, sich an einen Tisch zu setzen, um zu verhandeln."

Mehr als 70 Länder dabei

An der "Konferenz für den Frieden im Nahen Osten" nehmen mehr als 70 Länder und internationale Organisationen teil, darunter die Vereinten Nationen, alle UN-Veto-Mächte, die EU und die Arabische Liga. Die Konfliktparteien selbst waren aber nicht dabei, Israel wehrt sich seit Monaten gegen die französische Initiative. Frankreich will für neue Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern werben, die seit Jahren auf Eis liegen, und kurz vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump ein breites Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung in Nahost ablegen. Am Nachmittag wird auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet.

Für die scheidende Regierung von US-Präsident Barack Obama markiert das Treffen das bittere und enttäuschende Ende einer acht Jahre währenden gescheiterten Diplomatie zwischen Israelis und Palästinensern. Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt wird Außenminister John Kerry an der Veranstaltung in Paris teilnehmen - allerdings nur, um dafür zu sorgen, dass Amerikas Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung erhalten bleibt.

Kerry hatte zuletzt viel Kritik einstecken müssen, weil sich die USA der Stimme im UN-Sicherheitsrat enthielten. So kam überraschend eine Resolution gegen Israels Siedlungspolitik zustande - normalerweise verteidigen die USA auf dem UN-Parkett vehement Israels Interessen.

Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung

Laut einem Erklärungsentwurf wird die Konferenz Israel und die Palästinenser dazu drängen, "ihr Bekenntnis zu der Zwei-Staaten-Lösung offiziell" zu erneuern. Zudem wird die Versammlung bekräftigen, dass die internationale Gemeinschaft keine Änderungen an der Grenzziehung von Israel von vor 1967 anerkennen werde, ohne dass beide Seiten zustimmen.

Hollandes Regierung versucht seit Jahren, den Einsatz für Frieden wiederzubeleben. Sie verweist auf diplomatische Erfolge wie das Pariser Klimaabkommen von 2015, verbesserte Beziehungen mit Israel in den vergangenen zehn Jahren und eine harte Linie gegenüber denisraelischen Rivalen Iran und Syrien.

Doch da Netanjahu die Konferenz ablehnt und die künftige Trump-Regierung, so heißt es aus französischen Diplomatenkreisen, diesbezüglich "zurückhaltend" ist, sieht die Versammlung am Sonntag immer mehr wie ein Versuch aus, Israel zu isolieren. Proisraelische Demonstranten planen für Sonntag einen Protest in Paris.

US-Botschaft soll nach Jerusalem ziehen

Hollande steht zudem kurz vor dem Ende seiner Amtszeit - im Mai scheidet er aus dem Präsidentenamt. Seine Regierung hat keine Pläne gemacht, der Konferenz am Sonntag irgendwelche Maßnahmen folgen zu lassen, um der Veranstaltung Nachdruck zu verleihen, oder Kontakt zu Trumps Team zu suchen.

Die abschließende Erklärung bei der Konferenz könnte Trump davor warnen, die US-Botschaft zu verlegen. Eine Verlegung könnte als Schritt betrachtet werden, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, nachdem man jahrzehntelang darauf bestanden hatte, dass der Status der Stadt durch direkte Verhandlungen festgelegt werden müsse. Allerdings hat Trump genau das im Wahlkampf angekündigt. Die israelische Regierung sucht insbesondere die Nähe zu Trumps Schwiegersohn und Chef-Berater Kushner. Da Kushner Jude ist und Trumps Tochter zum Judentum konvertierte, will Israel an die Loyalität zu Israel appellieren.

Israelis und Palästinenser haben seit gescheiterten US-Friedensbemühungen 2014 nicht einmal indirekt miteinander verhandelt. Palästinensische Angriffe auf Zivilisten und Anstiftung zur Gewalt haben die Spannungen erhöht. Auch eine Ausweitung desisraelischen Siedlungsbaus hat dazu beigetragen.

Israel: Kein Zurück zu den Grenzen von 1967

Israel hat rund 600.000 seiner Bürger im Westjordanland und Ostjerusalem angesiedelt - Gebiete, die die Palästinenser für einen künftigen unabhängigen Staat beanspruchen. Israel hatte beide Gegenden im Sechstagekrieg 1967 erobert. Netanjahu hat eine Rückkehr zu den Grenzen von 1967 ausgeschlossen und viele Mitglieder seiner Regierungskoalition sind gegen eine Unabhängigkeit der Palästinenser.