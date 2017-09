Weltmeister Christoph Kramer soll für Borussia Mönchengladbach im Spiel bei Borussia Dortmund mit einer Gesichtsmaske auflaufen. "Wenn ihn die Maske nicht behindert, wird er auch spielen", sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking vor der Partie in Dortmund am Samstag (18:30 Uhr). Entgegen einer ersten Vereinsmitteilung hatte sich Kramer am Dienstag gegen den VfB Stuttgart (2:0) keine Schädelprellung, sondern einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das teilte Sportdirektor Max Eberl am Freitag mit.