Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ wirkte mit seinen 48 Jahren schon fast wie der "Alte" im österreichischen Wahlkampf. Seit bald 30 Jahren ist der politische Erbe von Jörg Haider in der Politik, seit 2005 ist er Parteichef der FPÖ. Strache war Anfang des Jahres seinem Traum, Bundeskanzler zu werden, sehr nahe. Alle Umfragen sahen die FPÖ auf Platz Eins, groß die Verunsicherung der Österreicher in den Nachwehen der Flüchtlingskrise vom Herbst 2015. Zuwanderung, Islamisierung, Angst vor Überfremdung - alles klassische FPÖ- Themen.

Es sah also gut für die Rechtspopulisten in der Alpenrepublik aus. Doch dann kam Sebastian Kurz und kopierte Straches Themen, und jagte damit Strache Wähler ab, die sich eigentlich schämten ganz rechts zu wählen. So schlug Strache dieses Mal einen sanfteren und gemäßigten Ton im Wahlkampf an, was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass es sich um eine rechtspopulistische Partei handelt. Strache selbst ist wie viele seiner Stellvertreter Mitglied einer schlagenden deutschnationalen Burschenschaft. Er unterhält beste Beziehungen zu Marine LePen von Front National in Frankreich und anderen rechtsextremen Gruppierungen in Europa.

Quelle: Laura Balomiri und Michael Sommer, ZDF-Studio Wien