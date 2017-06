Nach der Wahl am 14. Mai tritt der neue Landtag in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal zusammen.

von Dorthe Ferber

In Düsseldorf tritt heute der frisch gewählte Landtag zum ersten Mal zusammen. Durch die Sitzung führt zwar nochmal ein SPD-Mann, doch nach dem Wahlsieg der CDU dürfte sich vieles ändern im Parlament - es gibt eine hauchdünne schwarz-gelbe Mehrheit.

Dorthe Ferber, Leiterin ZDF-Studio Düsseldorf

Quelle: zdf

Er ist deutlich kleiner, er ist anders: Nur noch 199 Abgeordnete hat der neue Landtag in Düsseldorf und die AfD ist neu dabei. Und über die wird schon bei der konstituierenden Sitzung gestritten. Einer informellen Absprache von CDU, SPD, FDP und Grünen zufolge soll die AfD bei der Wahl des Landtagspräsidiums nicht berücksichtigt werden.Der Plan: Es werden in der Geschäftsordnung des Landtags neben dem Parlamentspräsidenten nur drei Vizeposten festgeschrieben. Dann soll der grüne Kandidat von den anderen unterstützt werden, obwohl die Grünen im Landtag schwächer als die AfD vertreten sind - legal, aber ungewöhnlich.

Die konstituierende Landtagssitzung wird Alterspräsident Norbert Römer leiten: 70 Jahre alt, Sozialdemokrat, alter und neuer SPD-Fraktionsvorsitzender. Ein Signal des Aufbruchs mochten die Genossen wohl in Römers Wahl nicht sehen, nur 45 von 67 Abgeordneten stimmten für ihn. Neue Gesichter an der Spitze nach dem Verlust der Macht in Düsseldorf - Fehlanzeige bei den Sozialdemokraten. Auch der Parteivorsitz geht an ein Urgestein: Michael Groschek, 60 Jahre, war bereits Verkehrsminister und lange Generalsekretär der NRW-SPD. Stabilität ist wichtiger als Aufbruch, das ist die Botschaft der Genossen nach der Niederlage im Mai und vor der Bundestagswahl im September.

CDU und FDP auf gutem Weg

Wahlsieger CDU ist dagegen in Aufbruchsstimmung. Die zweite Runde der Koalitionsverhandlungen mit der FDP läuft und das in guter Atmosphäre. Die brauchen die künftigen Koalitionäre allerdings auch angesichts einer schwarz-gelben Mehrheit von nur einer Stimme. CDU-Chef Armin Laschet und FPD-Chef Christian Lindner tun jetzt jedenfalls alles, um ihre Harmonie zu betonen. "Er hat mir um ein Uhr nachts eine Nachricht geschickt, ich soll mal zu Bett gehen", erklärt Laschet öffentlich. Weniger scherzhaft gemeint ist das Wort von der "NRW"-Koalition. Alles neu, soll das heißen, eine schwarz-gelbe "NRW"-Koalition soll nicht erinnern an andere schwarz-gelbe Koalitionen - solche, die sowohl in NRW als auch im Bund abgewählt wurden.

Für die FDP hängt viel am Gelingen dieser Koalition. Für Christian Lindner ist sie wichtig, damit er gestärkt in den Bundestagswahlkampf ziehen kann. Als Zeichen "liberaler Eigenständigkeit" will er schwarz-gelb sehen. Die FDP zeige damit, dass sie ihre Ziele in verschiedenen Konstellationen einbringen könne: In einer "Ampel"-Koalition in Rheinland-Pfalz, mit der CDU in NRW, in Kiel in einer möglichen "Jamaika"-Koalition.

Hannelore Kraft bleibt Abgeordnete

Dabei haben die Grünen mit solcher Vielfalt grade schlechte Erfahrungen gemacht. Die Partei regiert mit der CDU in Baden-Württemberg, in NRW hingegen hatte sie kurz vor der Wahl eine Koalition mit der CDU ausgeschlossen. Die Wähler taten sich schwer mit grünem Profil und grüner Bildungspolitik, straften die Partei mit deutlichen Verlusten an Rhein und Ruhr. Nun ist die Fraktion halbiert und hat schon eine neue Führung gewählt, Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann verzichtet auf ihr Mandat.

Noch ist vieles in Bewegung in diesem neuen Landtag, noch gibt es keine neue Regierung, noch hat sich die Opposition nicht gefunden. Hannelore Kraft übrigens wird in diesem neuen Landtag auch weiter dabei sein - als einfache Abgeordnete.