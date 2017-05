Am Mittwochabend beginnt in Berlin und Wittenberg der Evangelische Kirchentag. 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag steht auch er ganz im Zeichen der Reformation. Es werden rund 100.000 Besucher erwartet.

Unter dem Motto "Du siehst mich" ist der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg eröffnet worden. Rund 6000 Polizisten sind im Einsatz. Am Donnerstag werden der Ex-US-Präsident Obama und Merkel am Brandenburger Tor erwartet.

Die Frau mit dem roten Hut vor dem Einlass und dem goldenen Kreuz um den Hals dreht sich wütend um. "Hat doch Recht, der Höcke." Die junge Frau dahinter ist entsetzt: "Der ist rassistisch!" "Ist er nicht." "Doch." Daneben streiten sich zwei Männer über die Gruppe "Antifaschisten in der Kirche". Sie beruhigen sich erst, als der Einlass öffnet. Da drängelt sich die Frau mit rotem Hut schimpfend schon wieder Richtung Ausgang durch. Sie hat kein Ticket für den Kirchentag in Berlin, wo heute erstmals die AfD zu einer Podiumsdiskussion eingeladen wurde. Der Berliner Landesbischof Martin Dröge wollte mit Anette Schultner, Bundesvorsitzende der Vereinigung Christen in der AfD, diskutieren. Im Gespräch bleiben mit der "Schwester im Glauben", wie er sagt. Ein echter Dialog ist es nicht geworden. So tief wie der Graben zwischen den Menschen beim Einlass ist er auch auf dem Podium.

Käßmann verwies darauf, dass selbst sie als mehrfache Großmutter bereits türkischstämmige Mitschüler gehabt habe. Diese seien mittlerweile deutsche Eltern von deutschen Kindern. Den christlichen Glauben nannte die ehemalige Bischöfin von Hannover eine "Ermutigung zum Handeln in der Welt". Wer danach lebe, könne sich "nicht hineinschläfern lassen in die Verantwortungslosigkeit", äußerte sich Käßmann überzeugt. (Quelle: epd)

Die Reformationsbotschafterin Margot Käßmann hat in einer Bibelarbeit auf dem Kirchentag in Berlin die AfD angegriffen. Die Forderung der rechtspopulistischen Partei nach einer höheren Geburtenrate der "einheimischen" Bevölkerung entspreche dem "kleinen Arierparagrafen der Nationalsozialisten", sagte Käßmann. "Zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern: 'Da weiß man, woher der braune Wind wirklich weht'", kritisierte die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter tosendem Beifall.

Da singen welche in den hinteren Kirchenreihen "We shall overcome", und Dröge wehrt sich gegen den Vorwurf, er habe AfD-Anhängern pauschal das Christsein abgesprochen. Das sei von der AfD "bewusst verzerrend" dargestellt worden. Die Partei verweigere sich einer "sachkritischen" Diskussion, indem sie laut ihrem Strategiepapier nur provozieren wolle und an Problemlösungen gar nicht interessiert sei. "Unsinn", ruft einer von den Zuhörern. "Gut, dann lese ich es ihnen vor", sagt Dröge und zitiert aus dem Papier des Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski, was Schultner wiederum für eine Einzelmeinung hält. Dröge warnt Christen, sich nicht als "Feigenblatt" von der AfD missbrauchen zu lassen. "Es steckt kein christliches Menschenbild im Programm der AfD."

"Die Menschen haben Angst" - "Ich nicht"

Welches Thema sie auch ansprechen, sie kommen kaum zueinander. Schultner wirft der Kirche vor, sie vertrete nicht mehr das traditionelle Familienbild von Mutter, Vater, Kind. "Überhaupt nicht wahr", sagt Dröge. Allerdings widerspreche es dem Christentum, Menschen anderer sexueller Prägung auszugrenzen. Schultner sagt, die Evangelische Kirche solle sich auf ihre Kernaufgaben, wie Mission und Verbreitung des Evangeliums, beschränken.Stattdessen sei sie der verlängerte Arm linker Parteien und der Kirchentag eine Art Parteitag der Grünen. Dröge sagt, dass es zur Verantwortung eines christlichen geführten Lebens gehöre, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Der Vorwurf der "politisierten Kirche" werde nur dann erhoben, wenn sie nicht die eigene, bevorzugte Richtung vertrete.

Das ist Schultner zu viel: Sie wirft der Kirche eine "gezielte Dämonisierung" ihrer Partei vor, indem sie sich zum Beispiel an Gegendemonstrationen wie beim Parteitag der AfD in Köln beteilige. Dröge rechtfertigt dies mit der "roten Linie der Menschlichkeit", die die AfD oft überschreite, vor allem indem sie "Misstrauen sät, Ausgrenzung predigt" und Angst gegen den Islam schüre. "Wir schüren keine Angst, die Menschen haben Angst", sagt Schultner. "Ich nicht", ruft da jemand aus dem Publikum. Ein anderer: "Du bist der Grund für Angst." Und noch einer sagt nur: "Manchester!"

Versuch macht klug

Ob die AfD überhaupt zum Kirchentag eingeladen werden soll, darüber war schon vorher heftig gestritten worden. Kritiker wollten mit einer Petition die Veranstaltung verhindern. Auch die Initiative "Kein Publikum für die AfD" macht vor der Kirchentür dagegen Stimmung. Dabei möchten mehr Zuhörer zur Veranstaltung, als die Sophienkirche in Berlin-Mitte fassen kann. Etwa 150 Zuhörer müssen von draußen über Lautsprecher die versuchte Diskussion verfolgen. Sehen können sie nicht, dass sich am Ende noch ein besonders lauter Kritiker auf die Kanzel schleicht und irgendwas von "Antifaschisten" ins Mikrofon ruft.

Der Spuk ist schnell vorbei, der Mann verlässt die Kanzel, und die Kirche leert sich. "War mal wichtig, vom Bischof das zu hören", sagt einer beim Herausgehen. Da blättern die anderen schon wieder im orangefarbenen, dicken Kirchentags-Programmbuch mit den zwei Augen. Der Versuch, mit der AfD ins Gespräch zu kommen, war eine von 2.500 Veranstaltungen in fünf Tagen. Versuch macht klug.