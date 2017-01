Video Die Scheinwelt von Facebook & Co.

Social Media gilt heute als mächtigste Plattform für Werbung. Ob Politiker oder Stars, jeder will die Zahl seiner Likes steigern. Welche Marketingstrategien stecken dahinter?

„Als Opposition müssen Sie deutlich sagen was falsch ist, sie müssen Lösungsvorschläge andiskutieren. Aber es hat überhaupt keinen Zweck die Arbeit der Regierung zu machen“, so Alexander Gauland.

von Dominik Rzepka

Es ist so einfach: Man nehme ein Bild von Sophie Scholl und schreibe dazu, die Widerstandskämpferin würde heute AfD wählen. So geschehen am Wochenende auf einer AfD-Facebookseite. Die Folge: Empörung, tausende Klicks - und dieser Artikel. Aber soll man ihn deswegen nicht schreiben ...?

Vielen Dank, dass Sie auf diesen Artikel geklickt haben! Danke, dass Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit schenken. Tausende andere Artikel buhlen auch darum. Tausende Posts bei Facebook, Twitter, Instagram. "Aufmerksamkeit ist die höchste Währung, die wir zu vergeben haben", sagt Dirk von Gehlen, der für die SZ über Internetphänomene bloggt. "Wir alle haben nur 24 Stunden am Tag. Wie vergeben wir die? Verschwenden wir unsere Zeit, um uns aufzuregen?" Am Wochenende heißt die Antwort auf diese Frage wieder einmal: Ja.

Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: Koch / ZDF

Grund dafür: der AfD Kreisverband Nürnberg-Süd/Schwabach. Am Wochenende postet er auf seiner Facebookseite ein Bild von Sophie Scholl, Widerstandskämpferin der Weißen Rose. Dazu das AfD-Logo. Und die Überschrift: "Sophie Scholl würde AfD wählen." Die Reaktionen sind so zahlreich wie erwartbar: "Das ist widerwärtig", heißt es in den Kommentaren. "Zynisch", "geschmacklos", "unerträglich", schreiben andere Nutzer. Mehr als 3.000 Kommentare kommen zusammen, fast 2.000 wütende Interaktionen ebenso. Knapp 1.500 Mal wird der Beitrag geteilt. Nicht schlecht für einen Kreisverband, der sich erst vor einem Monat gegründet und gerade einmal 200 Freunde auf Facebook hat.

Enorm viel Widerspruch heißt auch: enorm viel Aufmerksamkeit

Auch auf Twitter fallen die Reaktionen heftig aus. "Geht's noch? Sophie Scholl für Wahlwerbung zu missbrauchen. Ich sage: ekelhaft", empört sich zum Beispiel Paul Ziemiak, Vorsitzender der Jungen Union - nicht, ohne das Originalbild zu teilen und damit ebenfalls zu verbreiten. So erreicht der Originalpost eine größere Aufmerksamkeit, er verbreitet sich wie ein Virus im Internet, er wird viral. "Ein Post kann eine enorme Reichweite bekommen, wenn möglichst viele Leute in möglichst kurzer Zeit darauf reagieren", sagt von Gehlen. Das passiere auch über Bande. Wenn es gelinge, möglichst viel Widerspruch hervorzurufen.

Es ist die Taktik, die in den sozialen Medien hervorragend funktioniert. Doch der Post, dessen Echtheit AfD-Landeschef Petr Bystron dem ZDF bestätigt, sei keine Taktik. "Das war absolut ehrlich gemeint." Er sei sich sicher, dass Sophie Scholl nicht nur AfD gewählt hätte. "So wie die Lage heute in Deutschland ist, wäre sie Gründungsmitglied der AfD", legt er nach und beklagt, dass Mitglieder der AfD bedroht und aus dem öffentlichen Leben gedrängt würden. "Wer gegen das herrschende Establishment oder die Mehrheitsmeinung argumentiert, wird gnadenlos verfolgt. Dagegen hätte sich Sophie Scholl gewehrt.“

Widerspruch aus den eigenen Reihen: Richtungsstreit an der AfD-Basis

Widerspruch für diese Position kommt auch aus den eigenen Reihen. Denn in Nürnberg gibt es seit einem Monat zwei Kreisverbände. Der ältere der beiden, gegründet im Jahr 2014, prüft juristische Schritte gegen den neuen - also gegen den, der das Bild von Sophie Scholl gepostet hat. "Geschmacklos" sei das gewesen. Von diesem Post distanziere man sich. "Er entspricht nicht unserem Anspruch und Grundsätzen", heißt es. So klingt Richtungsstreit an der AfD-Basis.

Jeder gegen jeden. Alle finden alle doof. Geht es am Ende darum? Möglichst viel Krawall für möglichst viel Aufmerksamkeit? AfD-Landeschef Bystron versucht zu beruhigen. Die vielen Reaktionen auf den Scholl-Post hätten ihn überrascht. Eigentlich sei er doch harmlos. Und doch lässt er sich auch mit dieser Aussage zitieren: "Die große Aufmerksamkeit hat der Post nur bekommen, weil die ganzen Linken aufgejault haben, weil sie Sophie Scholl für sich beanspruchen."

"Der beste Widerspruch ist das Schweigen"

Aufjaulen. Bingo. Muss man sich das Aufjaulen vielleicht öfter mal verkneifen? "Es gibt Situationen, in denen es definitiv sinnvoll ist, überhaupt nicht zu reagieren. Wo der beste Widerspruch das Schweigen ist", sagt Dirk von Gehlen. Manche Posts seien so absurd, dass es nicht mal wert sei, zu widersprechen. Mehr Gelassenheit. Die wünsche er sich auch von Medien. "Die Tatsache, dass darüber berichtet wird, ist natürlich im Sinne der Provokateure." Manchmal müssten auch Journalisten überlegen, ob sie eine Provokation bedienen wollten. "Das müssen wir noch sehr viel stärker lernen." Bingo. Schon wieder.

