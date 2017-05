Peter Hartz strebt zurück auf die große Bühne. Sein neues Konzept zum Arbeitsmarkt soll die Langzeitarbeitslosigkeit beenden und jungen Jobsuchenden eine Perspektive bieten. Und das nicht nur in Deutschland: Geht es nach Hartz, wird sein Konzept als deutsch-französisches Projekt umgesetzt.

Das Interesse ist groß, als der berühmteste Arbeitsdirektor der Republik wieder die politische Bühne betritt. Peterist an diesem Dienstag nach Berlin gekommen, um über sein Lieblingsthema zu sprechen: den Arbeitsmarkt. Der Namensgeber einer der umstrittensten Reformen Deutschlands präsentiert neue Ideen zur Bekämpfung der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit - als deutsch-französisches Projekt und Chance für Europa.

Hartz bietet Macron Hilfe an

"MisterIV" wirkt selbstsicher, während er über die "Realität des Marktes" und Big Data in der "Talentdiagnostik" spricht. Mitstreiter für seine Pläne rund um den Arbeitsmarkt habe er noch nicht. Weder auf Bundes- noch auf EU-Ebene, gibtzu, und zeigt sich gleichzeitig kämpferisch: "Es ist machbar, sie müssen es nur machen."

Eindenkt gerne groß. Mit dem Konzept bietet er dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron seine Hilfe beim Umbau des französischen Arbeitsmarktes an. Fragen der Reporter zu seiner Person, zum VW-Skandal oder seiner Zeit als enger Berater des damaligen Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) beantwortet er nur widerwillig - und sehr knapp.

Auch Schröder meldet sich zu Wort

Sein einstiger Mentor Schröder meldet sich dann passend zum-Auftritt per Interview zu Wort. Seine 2003 auf den Weg gebrachten Agenda-2010-Arbeitsmarktreformen, die auch dazu beitrugen, Deutschland vom "kranken Mann Europas" wieder an die Weltspitze zu befördern, sind im laufenden Wahlkampf ein zwischen den Parteien und der Wirtschaft heiß umkämpftes Thema.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will "Fehler" der Agenda beheben, länger Arbeitslosengeld auszahlen, damit gerade Ältere durch mehr Weiterqualifizierung fit für den digitalen Arbeitsmarkt gemacht werden. Nervt das Schröder? Eigentlich habe die SPD ja längst ihren Frieden mit der Agenda gemacht: "Aber die Agenda sind nicht die zehn Gebote, ich bin nicht Moses. Man darf die Dinge weiterentwickeln. Und das ist ok", sagt der Altkanzler dem "Münchner Merkur".

Linke kritisiert Reformen

In Berlin wird Petergefragt, ob er sich vorstellen könne, wie damals bei Schröder erneut einer Bundesregierung mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? "In meinem Alter brauchen Sie keine Karriere mehr", sagt der 75-Jährige. Die Journalisten lassen nicht locker. Bei jedem neuen Anlauf aus dem Publikum werden seine Stirnfalten tiefer.

Natürlich verteidigtsein Lebenswerk: "Die Agenda 2010 war unterm Strich ein Erfolg, gemessen an ihren Zielen", sagt er. Die Bewältigung der Massenarbeitslosigkeit sei gelungen. Als Schröder undloslegten, hatten fünf Millionen Menschen keinen Job - heute sind es knapp halb so viele, was sicher nicht nur an den Agenda-Reformen liegt.

Allerdings brachte das Prinzip des "Fördern und Fordern" auch Härten für viele Arbeitslose. Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping lässt kein gutes Haar an. Seit zwölfeinhalb Jahren müssten Millionen tagtäglich mit den Folgen vonIV leben. "Man sollte meinen, dass eine derart lange Zeit auch für den Namensgeber der-Reformen reichen müssten, um seine Fehler von damals einzugestehen. Fehlanzeige."

Kipping empfiehlt Hartz, sein System einmal auszuprobieren

blende viele Problemfelder einfach aus. "Keine Vorschläge zur Erhöhung der Regelsätze, keine Kritik an den Sanktionen die zu Existenznot, Existenzangst ja sogar zu Wohnungslosigkeit führen." Kippings Empfehlung an den Ex-Topmanager von VW: Er sollte einmal "einige Monate in dem nach ihm benannten System von Armut und Schikane leben, um wirklich zu begreifen, was das Leben mitIV bedeutet".

Das komplette Positionsparpier von Peter Hartz finden Sie hier.