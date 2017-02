Eine Krankenversicherung ist Pflicht in Deutschland, dennoch sind etwa 128.000 nicht versichert. Doch was passiert dann bei einer Erkrankung?

Entsprechend argwöhnisch betrachtet vor allem die Partei "Die Linke" die Arbeitslosenzahlen. "Arbeitsministerin Nahles rechnet sich, genau wie ihre Vorgänger, die Erwerbslosenzahlen und damit auch die Folgen ihrer verfehlten Arbeitsmarktpolitik schön", sagt Linken-Chef Bernd Riexinger zu heute.de. "Rund eine Millionen Menschen tauchen nicht in der Statistik auf", kritisiert Riexinger und fordert: "Wer arbeitslos ist, muss auch mitgezählt werden. Wer sich die Realität schön rechnet, belügt nicht nur die Öffentlichkeit, sondern kann auch keine lösungsorientierte Politik machen." Das Alter oder die Teilnahme an Weiterbildungen seien "kein vernünftiger Grund, jemanden aus der Statistik zu werfen".

"Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast" - an diesem Spruch ist was dran, vor allem wenn es um die Arbeitslosen-Zahlen geht. Jeden Monat werden sie neu verkündet. Sie gelten als messbares Kriterium für erfolgreiches Regieren.

Kritik kommt auch von den Landkreisen, die über kommunale Jobcenter oft mit Langzeitarbeitslosen zu tun haben. "Gerade Menschen mit wiederkehrenden Krankheitsschüben oder in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen werden, statistisch betrachtet, niemals langzeitarbeitslos. Von daher ist es nicht besonders aussagekräftig und sogar irreführend, wenn davon gesprochen wird, es gebe nur gut eine Million Langzeitarbeitslose", sagt der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager.

"Wir haben ein sinnvolles Maß"

Die Kritik an der Arbeitslosenstatistik kann Enzo Weber nachvollziehen. Weber ist Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. "Es gibt keine Non-plus-Ultra-Statistik. Wir müssen Kriterien festlegen und schauen, was von den Kriterien nicht erfasst wird", sagt Weber. Internationale Standards gebe es keine, jedes Land lege die Statistik nach eigener Fasson fest. Die Internationale Arbeitsorganisation in Genf hätte als Minimal-Konsens definiert, dass jeder, der wöchentlich eine Stunde oder mehr arbeite, nicht mehr als arbeitslos gelte. Damit kann die Politik freilich nichts anfangen.

Weber ist überzeugt: "Wir haben ein sinnvolles Maß. Aber dieses Maß reicht nicht aus, um die Arbeitsmarktsituation umfassend zu beschreiben.“ Am Ende zähle, ob jemand einen Job habe oder nicht. Weber rät dazu, bei der Statistik genau hinzuschauen. Das gelte jedoch nicht nur für Zahlen, sondern auch für Konjunktur-Trends. Er kann nicht nachvollziehen, wie viel Lärm im Winter über steigende und im Frühling über sinkende Arbeitslosenzahlen gemacht werde. "Das hat mit dem Wetter zu tun, war schon immer so und wird immer so sein", sagt Weber. Weber sagt von sich, dass er der Arbeitslosenzahlen-Statistik vertraue - auch wenn sein Institut sie nicht selbst gefälscht hat.