Ein 30-seitiger Bericht legt nahe, dass Amri öfter und länger in NRW war als angenommen. "Es ist schwer vorstellbar, dass Jäger im Wahlkampf punkten kann", so ZDF-Studioleiterin NRW Dorthe Ferber.

Der Düsseldorfer Landtag beriet heute über den Berliner Weihnachtsmarktanschlag. Im Fokus stand die Fallaufarbeitung in den Behörden und der Politik. Insbesondere der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gerät dabei zunehmend in die Kritik.

NRW-Ministerpräsidentin Kraft hat die Rücknahmeabkommen der Bundesregierung mit den Maghreb-Staaten als unzureichend kritisiert - auch vor dem Hintergrund, dass von dort besonders viele Straftäter kämen. Zugleich verteidigte sie ihren Innenminister Jäger und die NRW-Sicherheitsbehörden im Fall Anis Amri.

Die nordhrein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat die Rücknahmeabkommen der Bundesregierung mit den Maghreb-Staaten als untauglich kritisiert. "Wir haben in NRW zur Zeit etwa 3.300 Ausreisepflichtige aus nordafrikanischen Staaten, die abgeschoben werden könnten", sagte Kraft der "Bild am Sonntag". "Doch die Abkommen, die der Bundesinnenminister und der Kanzleramtsminister mit Marokko, Algerien und Tunesien getroffen haben, sind für effektive Rückführungen untauglich."

Kanzlerin zum Handeln aufgefordert

Kraft forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, sich bei den Regierungen für Verbesserungen einzusetzen: "Wenn notwendig muss die Bundeskanzlerin selbst ihren politischen Druck auf die Regierungen erhöhen", sagte sie und ergänzte: "Wir brauchen dringend eine bessere Zusammenarbeit mit Tunesien und Sammel-Charterflüge auch nach Algerien und Marokko. Das muss die Bundesregierung zügig durchsetzen."

Bislang dürften die Behörden bei Abschiebungen zum Beispiel nach Algerien und Marokko nur Linienflüge nutzen, nach Tunesien nur Kleincharter bis 25 Personen. Verbesserungen bei den Rücknahmeabkommen würden den Bundesländern helfen, zumal der Anteil der Straftäter aus den Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko "deutlich höher" sei als bei anderen Zuwanderergruppen.

Kraft weist im Fall Amri Vorwürfe zurück

Zum Fall Anis Amri sagte Kraft, es sei im Nachhinein eine Fehlentscheidung des Bundes und der Länder gewesen, Amris Beobachtung zu beenden und seine Gefährlichkeit nicht richtig zu beurteilen.

Im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern seien "alle mehrmals zu dem Ergebnis gekommen", dass von Amri keine konkrete Gefährdung ausgehe. "Es werden anhand von Erkenntnissen Entscheidungen getroffen und dabei können leider auch Fehler passieren", sagte Kraft.

Ministerpräsidentin sieht keinen Grund, Jäger zu entlassen

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen Zweifel an Jägers Aussage, es habe keine Möglichkeit gegeben, den islamistischen Gefährder Anis Amri loszuwerden oder festzusetzen. Der Tunesier war den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern als Gefährder bekannt, dennoch verschwand er vom Radar und tötete am 19. Dezember bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Berlin zwölf Menschen.

"Nach der Beurteilung der Behörden waren die rechtlichen Hürden zu hoch, Amri in Abschiebungshaft nehmen zu können. Sie können jemanden nur dann in Abschiebehaft nehmen, wenn die vom Gesetz geforderte zeitnahe Abschiebung hätte durchgeführt werden können. Das ist aber bei bestimmten Staaten üblicherweise nicht zu schaffen, weil die Herkunftsländer die Ausstellung von Passersatzpapieren massiv verzögern", erklärte Kraft. Für einen Rücktritt Jägers sieht sie keinen Grund: "Warum sollte er nicht mehr im Amt sein?"

Wahlkampf-Zeit: Landes-CDU greift Kraft wegen Amri scharf an

Der nordrhein-westfälische CDU-Chef Armin Laschet warf Kraft Unaufrichtigkeit im Fall Amri vor. Sie habe die Öffentlichkeit nicht darüber informiert, dass der Berliner Attentäter im Mai 2016 ein zweites Mal von Sicherheitsbehörden in NRW als Gefährder eingestuft worden war. Stattdessen habe sie den Eindruck erweckt, ab März sei Berlin Lebensmittelpunkt des Attentäters und NRW daher nicht mehr zuständig gewesen, kritisierte Laschet beim Neujahrsempfang der NRW-CDU.

Mit solchen "Halbwahrheiten" verspiele die Ministerpräsidentin das Vertrauen in den Rechtsstaat, sagte Laschet vor über 900 Gästen in Düsseldorf. Er bekräftigte seine Forderung, dass Kraft den Landtag während der drei Plenartage in der kommenden Woche in einer Regierungserklärung über das Verhalten der NRW-Behörden und unstimmige Aussagen ihres Innenministers Ralf Jäger (SPD) informieren müsse. Die CDU hat das Thema bereits für Mittwoch auf die Tagesordnung des Parlaments gebracht.

CDU: Jäger spielt Demokratie-Gegnern in die Hände

Mit seiner Darstellung, die Behörden seien im Fall Amri bis an die Grenzen des rechtlich Möglichen gegangen, spiele Jäger den Gegnern der Demokratie in die Hände, warnte Laschet. Der Minister kehre den Grundsatz "Erst das Land, dann die Partei, dann die Person" um, "nur um selbst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen".

Am 19. Dezember war der in NRW gemeldete abgelehnte tunesische Asylbewerber Anis Amri mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gefahren; zwölf Menschen starben.