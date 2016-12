Video Wer will was in Syrien?

"Es sind winterliche Temperaturen in Aleppo", so ZDF-Korrespondent Lothar Becker zur Lage der Menschen vor Ort. ZDF-Korrespondent Johannes Hano beobachtet parallel dazu die Entwicklungen bei der UN.

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat entschieden, dass Beobachter nach Aleppo entsandt werden, um die Evakuierungen zu begleiten. Ziel ist es, mehr Informationen über die humanitäre Lage in dem Gebiet zu bekommen und den Zivilisten helfen zu können.

Eine landesweite Waffenruhe in Syrien zu erreichen ist ein diplomatischer Drahtseilakt. Funktionieren kann sie nur, wenn wirklich alle Konfliktparteien eingebunden werden - von Russland und der Türkei über Iran und Saudi-Arabien bis hin zur syrischen Regierung und den Rebellen. Die erfolgreiche Evakuierung Ost-Aleppos, die von Russland und der Türkei eingefädelt wurde, ist Anlass für vorsichtigen Optimismus in Bezug auf eine Waffenruhe, die möglicherweise derzeit von Moskau und Ankara angestoßen wird.

Februar 2016: Die USA, Russland und wichtige Regionalmächte handeln in München eine Waffenruhe für Syrien aus. Vor allem in der nordsyrischen Großstadt Aleppo wird sie immer wieder gebrochen.

April 2012: Auf Vermittlung des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan tritt eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien in Kraft. Zu ihrer Überwachung erteilt der UN-Sicherheitsrat einer 300 Mann starken Beobachtertruppe in Syrien das Mandat. Die Kämpfe gehen jedoch weiter. Annan beschuldigt vor allem die syrische Regierung.

Streit um den Begriff Terroristen

So soll die Waffenruhe ausdrücklich nicht für den Kampf gegen den Terrorismus gelten, allerdings sind aus Sicht von Präsident Assad alle bewaffneten Rebellen Terroristen. Fraglich ist auch, inwiefern sich wirklich alle Rebellen an eine solche Vereinbarung halten würden. Die Rebellen sind in mehr als 100 verschiedene Gruppen zersplittert, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen und sich teilweise gegenseitig bekämpfen. Bislang zumindest sind sämtliche Versuche einer Waffenruhe gescheitert, am Ende schoben sich meistens beide Seiten gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe.

Hinzukommen die Kriegsschauplätze im Norden Syriens, wo die Türkei massiv gegen die Terrormiliz IS aber auch gegen Kurden vorgeht, auch sie wären von einer Waffenruhe ausgenommen. Und dann ist da noch der größte Streitpunkt der verschiedenen Konfliktparteien in diesem Krieg: die Zukunft des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Russland und Iran wollen Assad an der Macht halten, Saudi-Arabien und die Türkei dagegen haben mehrfach erklärt, dass es mit Assad keinen Frieden geben werde. Dass es unter diesen Bedingungen zu einer stabilen Waffenruhe kommt, ist schwer vorstellbar.