Kriegsalltag in Syrien

Video Kämpfe in Syrien gehen weiter

Video Ohne Hoffnung: Leben in Aleppo

Video Verhandlungen in Astana

Bild Zerstörte Häuser in Homs

Im syrischen Deir Essor kam es zwischen Regierungstruppen und der Terror-Miliz Islamischer Staat zu Gefechten. Bei den Kämpfen sollten dutzende Menschen getötet worden sein. Auch in Damaskus ist die Lage aufgrund der Wasserknappheit weiter kritisch.

Zerschossen, ausgebombt. Die Altstadt im Osten Aleppos, eine Trümmerwüste. Die Menschen traumatisiert, verzweifelt, viele wissen nicht wohin. Hunderttausende sind auf die Hilfe des Roten Kreuzes angewiesen. Eine bessere Zukunft liegt in weiter Ferne.

Im Astana beraten die Kriegsparteien die Situation in Syrien. Viel mehr als eine mögliche Einigung auf eine anhaltende Waffenruhe wird nicht erwartet, so Winand Wernicke.

Zerstörte Häuser in der syrischen Stadt Homs. Das Bild stammt aus dem Archiv.

von Marcel Burkhardt

Vertreter des Assad-Regimes und mehrerer Rebellengruppen verhandeln in Kasachstan über eine Lösung des Konflikts in Syrien. Währenddessen klagen Zivilisten in den umkämpften Gebieten trotz Waffenruhe über erneute Luftangriffe: "Alles wiederholt sich auf bizarre Art."

"Meine Frau bekommt in diesen Tagen unser drittes Kind und seit gestern fallen wieder Fassbomben auf uns - alles wiederholt sich auf bizarre Art", sagt der Lehrer Khaled H. aus Rastan, einem umkämpften Vorort von Homs. Die mit Sprengstoff, Nägeln oder Brandbeschleunigern gefüllten Fässer, deren Existenz Syriens Machthaber Assad bestreitet, haben laut "Ärzte ohne Grenzen" in den vergangenen Jahren für immense Opfer unter Zivilisten gesorgt.

Fassbombenangriffe trotz offizieller Waffenruhe

Khaled bedrängen ungute Erinnerungen: Im Oktober 2015 hätte er beinahe seine hochschwangere Frau verloren. Damals, als sie inmitten eines Luftangriffs verfrüht Wehen bekam, aber kein Lazarett sie aufnehmen konnte, weil die Ärzte alle Hände voll zu tun hatten mit Verwundeten. "Sie wäre fast gestorben", sagt Khaled, bevor er den Gedanken beiseite wischt.

Syrische Schicksale Seit Ausbruch der Kämpfe in Syrien berichtet heute.de regelmäßig über das Schicksal syrischer Zivilisten, etwa in der Serie "Hilferufe aus Homs". Die Recherche stützt sich vor allem auf kontinuierlich fortgeführte Interviews mit Augenzeugen, Informationen unabhängiger internationaler Hilfsorganisationen und der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Er hofft, dass der Angriff nur eine Machtdemonstration gewesen sei, keine weiteren folgten. Denn eigentlich müsste momentan Waffenstillstand herrschen. So ist es zwischen Regime und den Rebellen vereinbart. Doch Rastan ist nur einer von mehreren Orten, an denen die Waffen nicht ruhen. Es sind neben strategisch wichtigen Punkten vor allem Gegenden, die als Keimzellen des Widerstands gegen das Regime in Damaskus gelten.

Kaum Hoffnung auf Verhandlungserfolge in Astana

Auch in Talbisah, einem anderen Vorort von Homs, habe es in jüngster Zeit vereinzelt Luftangriffe gegeben, berichtet der Lehrer und Medienaktivist Adnan A. im Gespräch mit heute.de: "Das Leiden geht weiter", sagt er. Zumal die Stadt weiterhin kaum mit Medikamenten versorgt werde, was selbst leichtere Verletzungen lebensbedrohlich machen könne.

Was er von den aktuellen Verhandlungen in Astana, Kasachstan, zwischen dem syrischen Regime und verschiedenen Rebellengruppen erhofft? "Nach so vielen Gesprächen ohne Ergebnisse bleibt wenig Hoffnung", sagt er. "Die Menschen helfen sich hier selbst und graben weiter einfache Bunker unter ihre Häuser. Solange uns niemand vor Luftangriffen schützt, können wir uns nur eingraben", so Adnan A..

"Verzweiflung schreit dich aus den Gesichtern an"

Der Blick der Menschen reiche nicht bis nach Kasachstan. "Wir haben mit uns zu tun, müssen schauen, dass täglich etwas auf den Teller kommt. Müssen Heizmaterial auftreiben. Das treibt die Leute um." Sechs Jahre Krieg haben große Bevölkerungsschichten völlig verarmen lassen. In der Gegend um Homs sei jeder zweite Mann völlig ohne Einkommen.