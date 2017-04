Den Anaheim Ducks mit Nationalspieler Korbinian Holzer fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die nächste PlayoffRunde der NHL. Das Team kam bei den Calgary Flames zu einem 5:4 nach Verlängerung und führt in der Best-of-seven-Serie mit 3:0. Corey Perry sorgte nach 1:30 Minuten in der Overtime für die Entscheidung. Holzer spielte 14 Minuten. Die Washington Capitals verloren bei den Toronto Maple Leafs dagegen trotz einer Zwei-Tore-Führung mit 3:4 in der Verlängerung und liegen mit 1:2-Siegen zurück. Das entscheidende Tor durch Tyler Bozak fiel in Überzahl nach 1:32 Minuten der Verlängerung.