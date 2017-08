Sorgen Sie sich um die Zukunft von Al Jazeera ?

"Keineswegs. Derartige Bedrohungen kamen schon in der Vergangenheit von vielen Ländern und Katar ist nie von seiner Position abgewichen. Auch dieses Mal hat die Regierung wieder gesagt, dass über AJ keineswegs verhandelt wird. So einfach ist das. Also sind wir was das angeht keineswegs besorgt.

Was uns viel mehr Sorge bereitet sind unsere Kollegen in den Emiraten, Saudi Arabien oder Ägypten. Sie, ihre Familie könnten in Gefahr sein. Deshalb erwarten wir ja auch Solidarität von internationalen Medienunternehmen, Menschenrechtsorganisationen, demokratischen Regierungen. Und da steht gar nicht der Sender selbst im Vordergrund, sondern viel mehr die Pressefreiheit, das Recht auf Wissen, Demokratie. Ohne fremde Medien lässt sich keine Demokratie entwickeln oder Entwicklung selbst entstehen. So einfach ist das und das ist was uns bewegt."

(Das Interview führte Julia Lösch)