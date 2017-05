Video Proteste in Venezuela dauern an

Venezuela versinkt im Chaos von Hunger und Gewalt. Doch während das Volk im Müll nach Essen suchen muss, fährt in Mèrida die höchste und längste Pendelseilbahn der Welt - samt Bar mit weißer Marmortheke und roten Designmöbeln. Eine Parabel auf den Irsinn in Venezuela.

Auch in 4.765 Metern Höhe gibt es kein Klopapier. Dabei ist die Bergstation "Pico Espejo" vom allerfeinsten, wie ein auf der Bergspitze gelandetes Raumschiff. Blau schimmernde Panoramafenster geben den Blick frei auf das Andenpanorama. In Caracas fehlt den Bäckern das Mehl für das Brot. Hier, hoch oben über der Stadt Mérida, gibt es eine venezolanische Variante der Schwarzwälder Kirschtorte.

Alles tipptopp - bis auf das Klopapier

Eine fast perfekte Inszenierung, wären da nicht die Toiletten, alles blitzeblank, feine Edelstahl-Halter. Aber eben kein Klopapier. Der eklatante Mangel lässt sich auch hier nicht kaschieren. Im Land mit den größten Ölreserven der Welt fehlt das Geld, um genug Klopapier einzuführen. Wegen der lange sprudelnden Ölmilliarden setzten die Sozialisten auf den Import, statt mehr selbst zu produzieren - und ließen in Mérida mit Hilfe aus Europa ein Jahrhundertprojekt realisieren.

"Willkommen in der längsten, höchsten, modernsten und sichersten Seilbahn der Welt", dringt eine Frauenstimme aus Lautsprechern. Es folgt ein Loblied auf den früheren Staatspräsidenten Hugo Chávez, auf die sozialistische Revolution, die das hier erst ermöglicht habe.

Ein Symbol von gescheitertem Größenwahnsinn

45 Minuten ist man unterwegs. Es gibt zwar noch eine Gondelseilbahn auf einen Gletscher in China, die etwas höher geht, aber hier betonen sie, es gebe nirgends so eine hin- und herfahrende Pendelseilbahn. Insgesamt 12,5 Kilometer lang. Irgendwie ist sie nun ein Symbol von gescheitertem Größenwahnsinn. 18 Jahre Sozialismus und ein Ölpreis unter 50 Dollar bugsieren Venezuela an den Rand des Ruins. Während auf den Straßen auch in Mérida zuletzt Menschen bei Protesten gegen Chávez Nachfolger Nicolas Maduro durch Kopfschüsse starben, ist es hier oben himmlisch schön. Eine Oase im Chaos, eine Parallelwelt.

Weil das Ganze etwas irre wirkt, hat Maduro, der sonst jede neue Busstation mit Brimborium einweiht, sich hier zur Eröffnung nicht blicken lassen. 300 Passagiere können mit der Seilbahn pro Stunde fahren. Es geht über fünf Stationen, von 1.577 auf 4.765 Meter. Oben gibt es einen Weg zu einer Plattform, von der man einen tollen Blick auf den Pico Bolívar hat (4.978 Meter), den höchsten Berg Venezuelas.

Ein ökonomisch mehr als umstrittenes Projekt

In Zeiten, in denen in Venezuela Menschen im Müll nach Essbarem suchen ist das Projekt ökonomisch mehr als umstritten. Damals, 2011, als es den Auftrag für das Unternehmen Doppelmayr/Garaventa gab, war der Ölpreis noch hoch. Und die alte, von 1960 stammende Seilbahn war marode.

Chávez, der 2013 starb, wollte etwas, das sein neues Venezuela symbolisiert. Statt Baracken als Zwischenstationen verspiegelte Prachthallen. In der Station Montaña gibt es eine Bar mit weißer Marmortheke und roten Designmöbeln. "Sind aus Italien eingekauft worden", sagt ein Mann, der seinen Namen lieber nicht nennen will.

Es gibt einen Konzertsaal, eine Station höher, dort kann man feinste Schokolade kosten. Man will nicht wissen, wie defizitär das hier sein muss- und muss zwangsläufig an die vielen Schlangen vor oft leeren Supermärkten und Apotheken da unten im Land denken.

Venezuela fehlt das Geld, die Seilbahn zu bezahlen

Pedro Olivares hat harte Monate hinter sich, er ist der Vertreter des Seilbahnweltmarkführers Doppelmayr in Venezuela. Doppelmayr hat im letzten Geschäftsjahr 834 Millionen Euro Umsatz gemacht und bisher 14.700 Anlagen weltweit gebaut. "Als Venezolaner bin ich sehr stolz, das ist eine großartige Arbeit", sagt Olivares. Hinter ihm liegen fünf Jahre Arbeit, eines der schwierigsten Projekte der Firmengeschichte.

Doppelmayrs Tochterfirma Garaventa aus der Schweiz hat die Bahn gebaut. Olivares hat schon in ganz Südamerika Seilbahnen geplant, in La Paz (Bolivien) gibt es heute das größte urbane Netz der Welt, von der Satellitenstadt El Alto gondeln jeden Tag die Menschen zur Arbeit in den Kessel von La Paz. Fast 70 Millionen Passagiere seit 2014.

Das Meisterwerk der Ingenieurskunst in Mérida hat zwei Haken, die das Dilemma des einst so reichen Landes widerspiegeln. Erstens: 12,8 Millionen Euro sollen noch nicht bezahlt sein. Doppelmayr will sich dazu nicht äußern. Maduros Regierung hat kaum noch Geld, er hat zuletzt schon einen Großteil der Goldreserven verkaufen müssen.

480 Touristen seit Oktober 2016

Fast monatlich sind Auslandsschulden in Milliardenhöhe zu begleichen. Für eine Seilbahnfahrt müssen Einheimische 6.000 Bolivares zahlen (nach dem Schwarzmarktkurs 1,30 US-Dollar) - Ausländer, die mit ihren Devisen dieses sozialistisches Seilbahnprojekt ans Laufen bringen sollen, dagegen 50 Dollar. Aber seit der Eröffnung im Oktober 2016 kamen gerade einmal 480 Touristen.

Das ist der zweite Haken, um Venezuela machen Touristen einen weiten Bogen, es ist wegen der Krise eines der gefährlichsten Länder der Welt. Auch Einheimische sind an diesem Tag in überschaubarer Zahl unterwegs zum Gipfel, so bleiben die 360 Mitarbeiter in der Mehrheit.

"Das ist eine Arbeit der ersten Welt, ein Stolz für Venezuela, ein revolutionäres Projekt unseres Präsidenten Maduro", meint der Chef der staatlichen Seilbahngesellschaft Ventel, José Gregorio Rojas.

Trotzdem: "Hier spricht man nicht schlecht über Chávez"

Bald würden mehr Touristen kommen. "Wir sind dabei, Abkommen mit internationalen Airlines zu suchen." Doch die stellen seit 2015 reihenweise den Betrieb in das Krisenland ein. Damit trotzdem ja keiner schlecht über diese Rekordbahn redet, werden Passagiere bei der Ankunft in der Talstation von einem Konterfei mit den Augen von Hugo Chávez empfangen. Darüber der Spruch: "Aqui no se habla mal de Chávez." Zu Deutsch: "Hier spricht man nicht schlecht über Chávez."