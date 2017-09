Der FC Bayern startet mit Neuzugang James Rodriguez in der Startelf in die Champions League. Thomas Müller muss dagegen am Vorabend seines 28.Geburtstages in der Münchner Fußball-Arena gegen den RSC Anderlecht ebenso wie sein Weltmeister-Kollege Mats Hummels zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Statt Hummels stellt Trainer Carlo Ancelotti am Abend (20:45 Uhr) Nationalspieler Niklas Süle ins Abwehrzentrum neben Javi Martinez. In der Offensive kommen neben dem Kolumbianer James auch Arjen Robben und Franck Ribery ins Team.