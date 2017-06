von Reinhard Schlieker

Katar bemüht sich seit jeher um internationale Reputation - mit Handelskonferenzen etwa oder der künftigen Fußball-WM. Im Innern jedoch ist das Familienimperium der al-Thanis in Religion und Tradition gefangen. Das führte jetzt zum Konflikt. Deutsche Konzerne sind auch betroffen.

Es ist eines der reichsten Länder der Welt - das Emirat Katar hat sich von einem nomadenbesiedelten Fischfanggebiet mit rückständiger Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte in die Liga der Ölscheichs katapultiert und ist seither auf der internationalen Bühne eine Größe für sich. Flüssiggas-Exporte sorgten für märchenhaften Reichtum: Allein in Deutschland hat die staatliche Investmentgesellschaft Katars rund 25 Milliarden Dollar angelegt - als Großaktionär unter anderem von Volkswagen und bei der Deutschen Bank.

Als äußerst angenehm wurden diese wenig krawallorientierten Geldgeber angesehen, die vornehm zurückhaltend nichts anderes zu wollen scheinen als ein solides Investment mit auskömmlicher Rendite. In Sachen Finanzwesen macht dem Emir keiner etwas vor, und das Geld der verzweigten Familie dürfte weit über das Ende des Ölzeitalters hinaus seine Früchte tragen. Auf gesellschaftlichem Gebiet allerdings hinkt Katar der Gegenwart hinterher, von Zukunftsfähigkeit ganz zu schweigen.

Pulverfass Nahost hat eine neue Lunte

Es waren nun aber gar nicht mal die zementierten Hierarchien im Golfstaat, die Ausbeutung zugewanderter Arbeitskräfte auf den zahlreichen Baustellen oder die rigiden religiösen Einschränkungen des täglichen Lebens, die das Land nun in eine heiße Konfliktzone verwandelt haben. Die Schiiten aus Katar werden vor allem vom sunnitischen Saudi-Arabien seit jeher verdächtigt, mit Erzfeind Iran zu kungeln und islamistische Terrorgruppen zu unterstützen, einst Al-Kaida und nun den sogenannten Islamischen Staat. Sechs arabische Länder haben die Beziehungen zu Katar abgebrochen und zum Boykott aufgerufen.

Das Pulverfass Nahost hat seit wenigen Tagen eine neue Lunte. Dass aus dem schwelenden Konflikt ein heißer werden könnte, halten Experten nicht für ausgeschlossen. Wirtschaftlich trifft es Katar nämlich in einer bereits krisenhaften Situation: Vor allem wegen der Öl- und Gasförderung in den USA sanken seit längerem die Rohstoffpreise, die wichtigste Einnahmequelle des Landes, das mit 2,6 Millionen Einwohnern etwa so groß ist wie Schleswig-Holstein. Und nur etwa zehn Prozent der Bewohner sind Kataris - der Rest stammt zumeist aus der Dritten Welt und ist für die teils unwürdige Arbeit am Bau und in der Dienstleistung zuständig.

Konflikt könnte zu Grundsatzdebatte in der Wirtschaft führen

Für deutsche Unternehmen stellen sich nun plötzlich auch ernste Fragen der guten Unternehmensführung: Bei VW etwa ist die "Quatar Investment Authority" (QIA) größter Einzelaktionär mit 17 Prozent, bei der Deutschen Bank mit rund neun Prozent beteiligt und bei Siemens mit drei. In Fragen von Terrorismusförderung und/oder Geldwäsche spricht der deutsche Kodex guter Unternehmensführung eine eindeutige Sprache. Aber auch jenseits davon müssten deutsche Konzerne, die um ihren Ruf besorgt sind, Aufsichtsratsmitglieder aus zwielichtigen Staaten und Organisation besser herauskomplimentieren.

Das wird auch nicht abgemildert durch die Tatsache, dass die Boykotteure, darunter eben Saudi-Arabien und Ägypten, selbst immer wieder auf Negativlisten auftauchen - in Sachen Pressefreiheit, Menschenrechte oder Demokratie reichen die Länder einander gern das Wasser. In deutschen Chefetagen dürfte es munter zugehen dieser Tage. Der Konflikt könnte sich in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer Grundsatzdebatte ausweiten: Viele aufstrebende Staaten suchen nach Geldanlagen - soll deren Vermögen also willkommen sein, wenn es ihre Regierungen eher nicht sind? Bisher jedenfalls wurde diese Frage, nicht nur in Deutschland, zumeist mit "ja" beantwortet. Dass Geld nicht stinkt, wussten ja schon die alten Römer.