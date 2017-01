von Jörg Brase, Nairobi

Dürre, Hunger, Terror - Somalia kommt seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe. Eigentlich sollte ein frei gewählter Präsident nach Jahren des Chaos alles richten. Doch die Wahl verschiebt sich immer wieder. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig, als weiter auf bessere Zeiten zu hoffen.

"Wir dürfen nicht wählen, und wir haben keine Ahnung, wer zum Präsidenten gewählt werden wird. Wir können nur hoffen, dass uns Gott eine gute Regierung schenkt." Hawo Omar hockt in einem Flüchtlingslager in Somalias Hauptstadt Mogadischu und ergibt sich ihrem Schicksal. So wie sie hoffen alle, dass es irgendwann in ihrer Heimat Somalia wieder eine Regierung geben wird. Inschallah. So Gott will.

Im Sommer vergangenen Jahres begann die Wahl eines neuen Parlaments und eines Präsidenten. Es soll die erste frei gewählte Regierung sein - seit der Vertreibung des Diktators Siad Barre im Jahr 1991. Somalia gilt als Paradebeispiel eines gescheiterten Staates. Nach dem Ende der Herrschaft Barres fiel das Land in die Hände verschiedener Clans. Es gab keine Zentralregierung mehr, das Land am Horn von Afrika versank in Chaos, Bürgerkrieg und islamistischem Terror.

Land in der Hand der Warlords

Etliche Versuche der internationalen Gemeinschaft, das Land zu befrieden, scheiterten. Clanchefs und Warlords kontrollierten den Handel mit Holzkohle, Drogen, Waffen - und Menschen. Jahrelang verbreiteten Piraten am Horn von Afrika Angst und Schrecken, das Geiselgeschäft blühte. Vor allem im Süden und in Zentral-Somalia kontrollierten die Islamisten der Al-Shabaab-Miliz das Leben - und die Geschäfte. Erst im Jahr 2011 gelang es einer internationalen Truppe der Afrikanischen Union (AMISOM), gemeinsam mit der somalischen Armee die Al-Shabaab aus Mogadischu und weiten Teilen Somalias zurück zu drängen.

Seitdem versuchen die Vereinten Nationen, dem Land wieder zu einer legitimen, vom Volk gewählten Regierung zu verhelfen. Seit dem Jahr 2012 regierte eine Übergangsregierung, die von einem Rat der Clan-Ältesten eingesetzt wurde. Der Plan, drei Jahre später allgemeine Wahlen abzuhalten, wurde jedoch wegen der anhaltend schlechten Sicherheitslage und internen Streitigkeiten fallen gelassen. Immer wieder verübten Kämpfer der Al-Shabaab Anschläge auf öffentliche und UN-Einrichtungen. Somalia ist bis heute eines der gefährlichsten Länder weltweit.

Streit, Chaos und immer wieder Verschiebungen

Statt der abgesagten allgemeinen Wahl einigte man sich auf die Bildung eines Wahlmännergremiums. Ein Rat bestehend aus 135 Clan-Ältesten bestimmte rund 14.000 Wahlmänner, aufgeteilt auf die vier größten Clans der Hawiye, Ishaaq, Darod und Rahanweyn und deren Sub-Clans. Nach etlichen Verzögerungen wählten sie im Dezember die Mitglieder des neuen Parlaments. Dieses wiederum sollen nun den Regierungschef küren. Wegen Streitigkeiten, die teilweise zu wilden Schießereien in den Wahllokalen führten, musste in einigen Wahlkreisen nachgewählt, die Abstimmung über Somalias neuen Präsidenten mehrfach verschoben werden. Ursprünglich für Ende Oktober 2016 geplant, soll die Präsidentenwahl nun am 8. Februar stattfinden.

In New York und Brüssel schaut man konsterniert auf das nervende Schauspiel. UN und EU schickten Berater und viel Geld, um die de-facto-Staatsneugründung zu begleiten und einen der ältesten und teuersten Konfliktherde der Welt zu befrieden. Es ist ein Geduldsspiel. Und obwohl die Ungeduld wächst, macht man gute Miene zum typisch somalischen Machtspiel. UN, EU und Afrikanische Union riefen alle Beteiligten zu Ruhe und Disziplin auf und mahnten, es sei von "größter Wichtigkeit, transparente, saubere und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen durchzuführen, deren Ergebnis vom somalischen Volk und der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden soll".

Bevölkerung leidet unter Terror und Dürre

Zu dieser Wahl gibt es keine Alternative. Ein Rückfall in das Chaos der vergangenen 25 Jahre soll verhindert werden. Und alle wissen das. Doch die Zeit drängt. Wieder einmal kämpft das Land mit einer verheerenden Dürre. Nachdem bereits viele Nutztiere - Somalias wichtigstes Handelsgut - verhungert sind, sollen auch erste Opfer unter der Bevölkerung zu beklagen sein. Etliche Dürre-Flüchtlinge haben sich auf den Weg in die Städte gemacht. Dort treffen sie auf tausende Rückkehrer aus den Flüchtlingslagern im benachbarten Kenia. Es fehlt an Nahrungsmitteln - und sicher sind die Menschen dort nicht.

Denn die Al-Shabaab-Miliz hat ihre Angriffe wieder verstärkt, um die Wahlen zu stören. Vergangenen Mittwoch erst griff ein Terrorkommando ein beliebtes Hotel in der Innenstadt Mogadischus an, zündete zwei Sprengsätze, tötete zehn Menschen und verletzte über 50.

Die Hitze ist kaum auszuhalten

Auch Hawo Omar kam erst vor wenigen Wochen aus dem kenianischen Lager Dadaab zurück nach Mogadischu. "Die Kenianer haben uns gezwungen, zurück zu gehen", berichtet die Mutter von fünf Kindern. "Als wir Mogadischu damals verließen, war hier die Front, es herrschte Krieg. Der Krieg scheint vorbei zu sein", sagt sie, "aber in diesem Lager können wir nicht ewig bleiben."

Es fehlt an allem - und die Hitze ist kaum auszuhalten. Flüchtlinge wie Hawo Omar wollen irgendwo in ihrer Heimat wieder neu anfangen, wollen ein Haus bauen, Vieh züchten, die Kinder zur Schule schicken. "Wir hoffen, dass ein neuer Präsident das Leben in Somalia verbessert und uns Flüchtlingen hilft", sagt Hawo Omar, "inschallah!" - so Gott will.