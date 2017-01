ZDF-Hauptstadtkorrespondent Thomas Walde zur politischen Debatte um die Innere Sicherheit in Deutschland.

Nach dem Anschlag von Berlin im Dezember und vor der Bundestagswahl im Herbst wird das neue politische Jahr derzeit von einer Debatte um die Innere Sicherheit in Deutschland bestimmt.

CDU und SPD legen neue Konzepte für mehr Sicherheit vor. Bundesinnenminister De Maizière will vor allem mehr Kompetenzen des Bundes bei der Gefahrenabwehr und in der Flüchtlingspolitik. SPD-Chef Gabriel will wie die Union mehr Videoüberwachung.

Thomas de Maizière hat seinen Vorstoß für eine Reform des Sicherheitsapparats verteidigt. "Jetzt ist die Zeit, uns grundsätzlicher auf Krisen vorzubereiten", sagte der Bundesinnenminister im ZDF heute journal. Angesichts internationaler Bedrohungen sei der Vorwurf des Machtmissbrauchs durch den Bund nicht mehr angemessen.

"Wir sind ein starker Staat, aber wir leben in schwierigen Zeiten", sagte der CDU-Politiker im ZDF, "die Krisen kommen näher". Deutschland habe sich an den Wohlstand gewöhnt, müsse sich nun aber auch für größere Krisen bereit machen. "Wir sind nicht mehr in den 50er/60er Jahren, wir sind ein Staat, der internationalen Bedrohungen ausgesetzt ist. Da sind Argumente, wir würden die Macht missbrauchen, nicht mehr angemessen."

"Mehr Steuerung durch einen starken Staat"

Auch auf den Umgang mit größeren Zahlen von Abzuschiebenden müsse das Land sich vorbereiten. "Man muss schon kritisch darüber reden, dass die Länder unterschiedliche Altersgrenzen haben, ab wann ein Extremist beobachtet werden kann. Die Länder entscheiden eigenständig darüber, wie sie überwachen", so de Maizière weiter. Die Abstimmungen diesbezüglich seien nicht gut genug. Die Sachkenntnis vor Ort, in den Ländern, werde gebraucht - aber : "Wir brauchen mehr Steuerung durch einen starken Staat." Dies sei in vielen anderen Ländern Tradition.

Seine umstrittenen Vorschläge bezeichnete der Minister als "Denkanstoß" und sagte eine grundlegende Debatte voraus. "Mir ist es wichtig, dass wir uns auf die neuen Zeiten einstellen und nicht nach jedem Anlass Gesetze machen." Es sei wichtig zu schauen, wo die Krisen der Zukunft sind und sich für diese zu rüsten. "Die Krisen haben zugenommen in den letzten Jahren", unterstrich de Maizière. "Jetzt ist die Zeit, (…) uns grundsätzlicher auf Krisen vorzubereiten und den Staat zu stärken zum Schutz der Freiheit."

Länder gegen Reformvorschläge

Die Länder wehren sich entschieden gegen den vorgeschlagenen Umbau des Sicherheitsapparats. "Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Auch andere Ressortchefs lehnten die Vorschläge ab, die eine Beschneidung der Zuständigkeiten der Länder mit sich bringen würden.

Widerstand gegen die Ideen kam auch vom Koalitionspartner SPD und von der Opposition, insbesondere gegen Überlegungen für eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Zuspruch erhielt der Minister aus Teilen der CDU.

Neben Kritik auch Rückendeckung

Bayerns Innenminister Herrmann sagte, dass die Bundespolizei weitere Aufgaben zu einem Zeitpunkt übernehmen solle, wo sie nach eigenem Bekunden nicht genug Leute habe, um überall in Deutschland die Grenzen wirksam zu kontrollieren, sei "geradezu abwegig". Sein Kollege aus Hessen, Peter Beuth (CDU), meinte: "Schnellschüsse dieser Art untergraben nicht nur das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat, sie stellen die gesamte föderale Sicherheitsarchitektur in Frage."

Der Vorsitzende des Parlamentsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, Clemens Binninger (CDU), stellte sich dagegen hinter den Minister: "Die Vorschläge haben meine volle Unterstützung, weil sie deutlich machen, dass wir es mit einer Dimension des internationalen Terrors zu tun haben, wo der Föderalismus zwangsläufig an seine Grenzen kommen muss, teilweise schon gekommen ist", sagte er der dpa. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), reagierte zurückhaltender. Die Vorschläge "enthalten einige interessante und überlegenswerte Ansätze". Vorrangig müsse es aber "um notwendige inhaltliche Rechtsänderungen gehen, nicht um Zuständigkeitsfragen".

Gabriel legte selbst Sicherheitskonzept vor

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) warnte, Zentralisierung mache die Behörden behäbiger im Kampf gegen den Terrorismus. Ähnlich äußerte sich sein Parteivorsitzender Sigmar Gabriel. "Wir müssen jetzt sagen, was wir tun wollen, und nicht erst große Behördenumstrukturierungen machen." Über die Vorschläge de Maizières könne man diskutieren, sie liefen aber auf eine Föderalismusreform hinaus, die Jahre dauern könnte. Gabriel hat selbst ein Sicherheitskonzept vorgelegt. Darin zeigt er sich offen für mehr Videoüberwachung und eine härtere Abschiebepraxis. Er kritisierte aber die Fokussierung von CDU und CSU auf Gesetzesverschärfungen und plädierte dafür, auch den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, etwa durch das Gewährleisten sozialer Sicherheit.

Harsche Kritik an de Maizières Vorschlägen kam von der Opposition. Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke, sah darin "den Einstieg in einen autoritären Polizeistaat". Die Innenexpertin der Grünen, Irene Mihalic, sprach von einem "Hals-über-Kopf-Manöver".