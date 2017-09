Hurrikan „Irma" zieht über die Westküste des US-Bundesstaates Florida. Schwere Schäden hat der Sturm in Miami angerichtet. Baukräne stürzten um, außerdem viele Strommasten und Bäume. In ganz Florida sind Millionen Haushalte ohne Strom.

Obwohl sich „Irma“ auf Stufe 1 abgeschwächt hat, hat der Hurrikan gewaltige Schäden auf Kuba und in Florida hinterlassen. Dort haben die Behörden die Lage aber gut unter Kontrolle. Nun bereitet man sich in Tampa auf eine riesige Flutwelle vor.

Die Schäden in Florida sind gewaltig, jedoch geringer als befürchtet. Mittlerweile hat Hurrikan Irma deutlich an Kraft verloren und ist zum „Tropensturm“ herabgestuft worden. Doch im Norden Floridas droht noch immer Gefahr.

Am Tag danach fahren Soldaten und Zivilschutz-Helfer mit Motorbooten durch die Straßen, um vom Wasser eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern zu holen. "Wir haben viele Leute in Sicherheit gebracht, deren Wohnungen überschwemmt waren", erzählt der Soldat Daíro Jorge Martínez.

Anrufer aus den USA können sich an die Botschaft in Washington wenden: 0 01/ 2 022 98 40 00 . Dort wurde ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta kümmert sich laut AA ein regionales Team um die Belange von Bundesbürgern.

Die ebenfalls von "Irma" verwüsteten britischen Jungferninseln riefen die Regierung in London auf, langfristige Hilfe bereitzustellen. Um zur Normalität zurückkehren zu können, benötige die Inselgruppe "ein umfassendes Hilfspaket über lange Zeit", sagte Premierminister Orlando Smith. Die britische Regierung hat 500 Soldaten in das Katastrophengebiet entsandt, am Sonntag sollten zudem drei Flugzeuge mit Hilfsgütern starten. Auf den britischen Jungferninseln starben fünf Menschen durch Hurrikan "Irma".

Hurrikan "Irma" hat in der Karibik schwere Schäden angerichtet. Auf der Insel Saint-Martin kamen mindestens 14 Menschen ums Leben - zehn davon im französischen Teil der Insel, vier weitere im niederländischen Teil. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigte an, Saint-Martin am Dienstag zu besuchen. Frankreich hat rund 1.500 Soldaten und Einsatzkräfte entsandt, ihre Zahl soll auf 2.000 erhöht werden.

Umgestürzte Bäume, Müll und Schutt behindern die Rettungsarbeiten. "Es ist ein bisschen schwer, die Straße zu überqueren. Teile von eingestürzten Mauern blockieren den Weg. Aber wir schaffen das schon", sagt der Soldat Adrián Ruenes, der mit seinem Motorboot durch die Straßen von Havanna schippert und Bewohner einsammelt.

Wasser dringt tief ins Stadtzentrum vor

Über 500 Meter weit ist das Wasser ins Stadtzentrum vorgedrungen. "So weit kam das Wasser bisher noch nie", sagt die Chefin des Zivilschutzes in der Hauptstadt, Mercedes López. Aber Kuba ist hurrikanerprobt, der Zivilschutz funktioniert gut. Bereits bevor der Sturm kommt, ermahnen Polizisten Fußgänger in der Straße Galliano im Zentrum, nicht weiterzulaufen. Es gibt viele Straßensperren. Busse und Räumfahrzeuge zur Schuttbeseitigung stehen bereit.

In einer Seitengasse verkauft Toni seine letzten Mini-Pizzas und Limos. "Morgen um 8 Uhr Frühstück. Garantiert", sagt er. Daraus wird allerdings nichts. Am Tag darauf bräuchten seine Kunden Schlauchboote, um den Strand zu erreichen. Als sich der Sturm legt, sind die Straßen verwaist und voller Müll.

Kühles Bier gegen "Irma"

Viele Urlauber und Kubaner nehmen es gelassen, flanieren am Parque Central zwischen entwurzelten Bäumen und umgestürzten Laternen umher. Ein Spanier nimmt eine ältere Kubanerin am Arm und führt sie über die glitschige, vermüllte Straße. Der Eigentümer eines Restaurants am Plaza Vieja hat vorgesorgt und in drei riesigen Behältern in Mülltonnengröße Bier auf Eis gelegt. In der Küche wird mit Gas gekocht. Vor dem Restaurant bilden sich Schlangen.

Am Montag wird in Havanna aufgeräumt. Arbeiter schaffen umgestürzte Bäume und Strommasten beiseite, wo das Wasser bereits zurückgegangen ist. Präsident Raúl Castro verspricht den Kubanern staatliche Hilfe beim Wiederaufbau. "Die Revolution wird niemanden schutzlos allein lassen. Keine kubanische Familie wird ihrem Schicksal überlassen", sagt er. "Jetzt ist keine Zeit zum Jammern. Wir werden wieder aufbauen, was die Winde von Hurrikan 'Irma' zerstören wollten."