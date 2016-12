Die Alternative für Deutschland (AfD) befindet sich im Umfragehoch: Am 13. März 2016 wird sie laut Prognosen in die Landtage von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt einziehen. Wofür steht die Partei und was macht sie so attraktiv

Zuerst wollte man am Theater Magdeburg als auch in Stendal bei Podiusmdiskussionen mit der AFD reden, dann wieder doch nicht. Was ist da los?

Ein deutscher Künstler muss sich Anspielungen auf Roberto Blanco gefallen lassen und wird rassistisch beleidigt. Künstler in Ostdeutschland klagen über Ausländerfeindlichkeit infolge von AfD und Pegida. "Wir machen uns große Sorgen", sagt Jörg Löwer von der Künstlergewerkschaft im heute.de-Interview.

Theaterleute verlassen Gera und Altenburg aufgrund einer ausländerfeindlichen Stimmung. Überrascht Sie das?

Nein, überhaupt nicht. Wir hören immer wieder, dass Künstler Unbehagen äußern - wegen Pegida, wegen der AfD, wegen Neonazis. Wir machen uns große Sorgen speziell um die neuen Bundesländer. Der prominenteste Fall ist die Semper-Oper: Sie hat ihre Proben am Montag verlegt, damit die Künstler nicht in Pegida-Demonstrationen laufen müssen. Doch es gibt viele weitere Vorfälle: In Halberstadt sind Darsteller in der Vergangenheit von Neonazis auf der Straße angegangen worden. Hinzu kommt der Alltagsrassismus: dass Künstler mit dunkler Hautfarbe oder asiatischem Aussehen an der Supermarktkasse abfällig behandelt werden.

Das kann aber auch in Westdeutschland geschehen.

Ja, aber dort tritt es nicht so massiv auf. Natürlich gibt es auch in liberalen Städten wie Hamburg Rassisten. Aber in Hamburg wird man damit punktuell und nicht so geballt konfrontiert wie im Osten, wo die Stimmen der Rechten viel lauter sind. Dort haben AfD-Anhänger und Rechtsextremisten oft eine Hausmacht, daher machen sich viele Künstler Sorgen. Sowohl um ihr eigenes Wohlbefinden, aber auch um ihre Rolle als Künstler und die Aufgabe der Kunst allgemein.

Jörg Löwer ... … ist Präsident der Künstlergewerkschaft GDBA. Sie vertritt Tänzer, Sänger, Schauspieler und andere künstlerische Theaterberufe in Deutschland.

Für Gotthold Ephraim Lessing war klar: Das Theater ist eine moralische Anstalt, ein Spiegel der Gesellschaft.

Aber genau diese Funktion wahrzunehmen wird immer schwieriger. Natürlich haben wir nach wie vor den Anspruch, uns als Theater mit Fragen der Moral auseinanderzusetzen. Kulturstaatsministerin Grütters hat gesagt: Theater sind Widerstandsnester. In der Kunst geht es oft um Toleranz, Machtmissbrauch, Ausbeutung. Viele Stücke thematisieren derzeit die Flüchtlingskrise. Hier positionieren sich auch viele Theater im Osten entschieden und zeigen Haltung. Dennoch sind viele ausländische Künstler - aber auch ihre deutschen Kollegen - sehr besorgt über die Atmosphäre, die in manchen Regionen herrscht. Und da gibt es große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, da müssen wir uns nichts vormachen.

Wie bewerten Sie die Politik der AfD, die mittlerweile auch in Landtagen vertreten ist?

Mit großer Sorge. Wir erleben, wie AfD-Politiker versuchen, die Freiheit der Kunst zu beschneiden und sagen: Das darf nicht auf die Bühne, das ist nicht deutsche Kunst. Die AfD in Sachsen-Anhalt fordert in ihrem Wahlprogramm ganz klar mehr deutsche Kunst. AfD-Politiker versuchen uns vorzuschreiben, was auf die Bühne kommt. Natürlich haben wir überhaupt nichts dagegen, wenn deutsche Stücke gespielt werden. Aber ganz ehrlich: Die Theater sind voll von Schiller und Goethe - deutsche Kultur kommt wahrlich nicht zu kurz.

Was fordern Sie von der Politik?

Das Problem Rassismus und Rechtspopulismus werden wir nicht durch Gesetze oder stärkere Polizeikontrollen lösen, sondern nur durch bessere Bildung. Wenn es Leute gibt, die durch das soziale Netz fallen und um die sich niemand kümmert, dann müssen sich die Schulen derer annehmen. Wir erleben aber, dass Investitionen in Bildung und Kultur immer mehr zurückgefahren werden. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise streicht das Land massiv die Kulturgelder, Spielstätten werden zusammengelegt. Demnächst müssen die Theaterbeschäftigten 160 Kilometer fahren, um ein reduziertes Angebot für die Bürger vor Ort aufrechterhalten zu können. Wir erleben den Widerspruch: Auf der einen Seite sollen wir uns tolle theaterpädagogische Programme ausdenken und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog leisten. Auf der anderen Seite hören wir ständig, warum dieses und jenes nicht finanzierbar ist.

Das Jammern von Künstlern über zu wenig Geld ist aber nicht wirklich was Neues...

Aber so dramatisch wie jetzt war es noch nie. Wir fordern: Es müssen Jobs geschaffen werden und wir brauchen eine große Initiative in Richtung Bildung, Kultur und Schulen. Die Fächer Kunst und Musik müssen an den Schulen gestärkt werden und nicht ausbluten, wie wir das oft erleben. Wir können nicht ein Bollwerk für demokratische Werte zum Nulltarif sein.

Das Theater in Magdeburg wurde scharf kritisiert, weil es den rechten Publizisten Götz Kubitschek zu einer Podiumsdiskussion eingeladen hatte. Die Diskussion wurde abgesagt. Warum?

Die Angst überwog, dass man den Rechtspopulisten eine zu große Bühne bieten würde. Das Theater war hier anderer Ansicht und hat bis zuletzt an seiner Linie festgehalten, dass eine Demokratie solche Diskussionen aushalten und man die direkte Auseinandersetzung mit der Rechten suchen muss. Die Ausladung kam zustande, weil der Innenminister von Sachsen-Anhalt seine Teilnahme abgesagt hatte.

Wie reagieren deutsche Künstler darauf, dass sich ausländische Kollegen unwohl fühlen?

Sehr besorgt. Indirekt sind sie aber auch betroffen, weil sie in kleinen ostdeutschen Städten auch nicht immer auf ein Milieu treffen, in dem sie sich wohl fühlen. Wir sprechen jetzt nicht von Dresden oder Leipzig. In manchen Städten ist es schwer, auf Menschen zu treffen, die alternativ leben.

Das heißt, dass Künstler traditionell weiterhin liberal und links stehen?

Sie finden bei Künstlern alles. Auch unter Künstlern gibt es Konservative und Leute, die Angst vor Überfremdung haben. Aber natürlich ist das eher die Minderheit. Die meisten arbeiten sehr gerne mit Kollegen aus dem Ausland zusammen und haben, wie es der Künstlerberuf erfordert, eine sehr kritische und reflektierte Haltung. Die meisten verstehen sich als Kämpfer für Demokratie, Toleranz und Frieden.

Das Interview führte Raphael Rauch.