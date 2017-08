Im Jahr 2013 hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg viel Geld in die Hand genommen, um die führenden Köpfe der KI-Forschung an sein gerade gegründetes Labor für maschinelles Lernen zu holen. Mit Standorten in New York, London und Menlo Park an der US-Westküste ist ihm das auch gelungen.

Der Hintergrund dieser Labor-Gründung: Aus den vielen Posts auf Facebook soll herausgefiltert werden, was Nutzer denken, was sie wollen, sich wünschen, was für Ziele sie haben. Zunächst sind von den Forschern menschliche Hirnfunktionen mit Supercomputern simuliert worden. In diesem Zusammenhang wurde mit den künstlichen Synapsen auch eigene Hardware gebaut.

Beim "Deep Learning" oder maschinellen Lernen geht man noch einen Schritt weiter: Man bildet das Feuern der Synapsen in aufwändigen Matrizenfunktionen ab. Es geht also nicht mehr um statistische Wahrscheinlichkeiten, sondern um assoziative Wahrheiten. Das sind Ähnlichkeiten, die an ganz vielen Stellen abgewandelt und mit abertausenden von Varianten durchprobiert und durchgerechnet werden. Facebook will in diesem Labor Software entwickeln, die ähnlich arbeitet wie das menschliche Gehirn.

(von Peter Welchering)