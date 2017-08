Die deutsche 4x400-m-Staffel der Frauen hat bei der Leichtathletik-WM in London das Finale erreicht. In ihrem Vorlauf kamen Ruth Sophia Spelmeyer, Nadine Gonska, Svea Kohrbrück und Laura Müller in 3:26,24 Minuten auf Platz drei und qualifizierten sich damit direkt für die Entscheidung am Sonntag (21:55 Uhr MESZ/ARD). Schnellste in den Vorläufen waren die favorisierten USA in der Jahresweltbestzeit von 3:21,66 Minuten vor Jamaika (3:23,64). Zuletzt hatte sich 2009 in Berlin eine deutsche Staffel für ein WM-Finale über 4x400 m qualifiziert. Am Ende stand Platz vier.