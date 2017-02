Die Vorsitzende von "Friends of Dresden", Heidrun Hannusch, spricht mit "ZDF aspekte" über "Lampedusa 361". Am 10.2. werden 90 übergroße Fotos von Flüchtlingsgräbern auf Lampedusa und an anderen Orten in Italien vor der Semper-Oper ausgelegt, so dass eine Art Gräberfeld der auf der Überfahrt nach Europa Ertrunkenen entsteht.

Vor dem Jahrestag der Zerstörung Dresdens ist die Stimmung dort aufgeheizt. Ein zweites umstrittenes Kunstprojekt wurde jetzt eröffnet: "Lampedusa 361" zeigt Fotos von Gräbern ertrunkener Flüchtlinge. Am Dienstag war es bei einer anderen Kunstaktion zu Krawallen von Pegida-Anhängern gekommen.

In Dresden ist am Freitag ein zweites Kunstprojekt im Vorfeld des Kriegsgedenktages eröffnet worden. Unter dem Titel "Lampedusa 361" werden auf dem Theaterplatz vor der Semperoper Bilder von Flüchtlingsgräbern auf Sizilien gezeigt. "Am 3.10.2013 sind 368 Flüchtlinge vor Lampedusa gestorben und so wie sie geborgen wurden, wurden sie dann auch nummeriert", berichtet Heidrun Hannusch, die Vorsitzende von "Friends of Dresden" in der ZDF-Sendung "aspekte". Die Friedhöfe auf Lampedusa seien überfüllt. "So werden die Toten verteilt über das ganze Land", sagt Hannusch.

Nach Grab 361 wurde dann die Ausstellung benannt. Die Fotografien würdigen das Engagement der italienischen Gesellschaft für Flüchtlinge. Der Aufbau der 90 großformatigen, wetterfesten Fotomatten erfolgte unter Polizeischutz. Sie zeigen Grabplatten und zum Teil namenlose Särge.

Kriegsgedenktag in Dresden Dresden erinnert am Montag (13. Februar) mit zahlreichen Veranstaltungen an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945. Mit einer Menschenkette rund um die Altstadt soll ein Zeichen des Friedens und der Toleranz gesetzt werden. Bei den Bombeangriffen auf Dresden vor 72 Jahren starben schätzungsweise 25.000 Menschen. (Quelle: epd)

Einige hundert Interessierte kamen zur Eröffnung. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) würdigte das Kunstprojekt als ein "Mahnmal zur rechten Zeit am rechten Ort". Nicht jeder müsse die Ausstellung schön finden, und "dieser Friedhof sei schwer zu ertragen". Doch das Werk rege zum Nachdenken an, und es werde darüber gesprochen. Das sei "sehr wichtig", betonte Hilbert.

Proteste gegen Kunstaktionen in Dresden

Die Polizei trennte bei der Eröffnung mögliche Störer weiträumig ab. Einige mutmaßliche "Pegida"-Anhänger protestierten gegen die Ausstellung mit vorbeifahrenden hupenden Autos, vereinzelten Pfiffen und Rufen. Am Dienstag war es bei der offiziellen Eröffnung der Kunstinstallation "Monument" auf dem Neumarkt zu Krawallen von Pegida-Anhängern gekommen.

Bei dem Projekt lässt der Deutsch-Syrer Manaf Halbouni nach dem Vorbild eines Fotos aus dem kriegszerstörten Aleppo drei hochkant aufgestellte Busse vor der Frauenkirche in den Himmel ragen. "Pegida"-Anhänger und die AfD bezeichneten das Werk als "Schrott" und "Schande". Es ist bis zum 3. April zu sehen.

Anlass: Dresdner Friedenspreis

Anlass für die Fotoausstellung auf dem Theaterplatz, die bis zum 14. Februar gezeigt wird, ist die Vergabe des Dresdner Friedenspreises am Sonntag in der Semperoper. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung, die vom Verein "Friends of Dresden Deutschland" und der Klaus-Tschira-Stiftung vergeben wird, geht in diesem Jahr an den süditalienischen Bürgermeister Domenico Lucano. Die Jury würdigt damit sein jahrlanges Engagement um die Integration von Flüchtlingen im kalabrischen Riace.

Im Umgang mit den toten Flüchtlingen zeigt sich Italien besonders tolerant: Muslime werde ohne weiteres auf katholischen Friedhöfen bestattet. Seit Jahren wird in Kalabrien über einen Friedhof nur für Flüchtlinge diskutiert.